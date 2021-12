গুৱাহাটী, 1 ডিচেম্বৰ: এতিয়াৰে পৰা দুচকীয়া বাহনখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওতে সাৱধান হওক । অন্যথা সমস্যাত পৰিব পাৰে । বুধবাৰৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈছে কিছু নতুন নিয়ম(New traffic rules in Guwahati imposed) । এই নিয়ম উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে ।

কেৱল চালকে হেলমেট পিন্ধিলেই নহ'ব এতিয়াৰে পৰা

নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱাৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ । পৰিবহণ বিভাগৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি বুধবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত দুচকীয়া বাহনত চালক আৰু আৰোহী দুয়োজনেই পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট । পাঁচ বছৰ ওপৰৰ শিশুৰ বাবেও বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে হেলমেট পৰিধান ।

এই নিয়ম অমান্য কৰাসকলে ভৰিব লাগিব ১০০০ টকাৰ জৰিমনা(fine of Rs 1000 will have to pay by Violators) । লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো ৰুজু কৰা হ’ব । তদুপৰি নিয়ম উলংঘাকাৰী চালকসকলৰ ৩ মাহৰ বাবে বাতিল হ’ব পাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ(cancellation of driving license) ।

আনহাতে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালক-যাত্ৰী উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ছিটবেল্ট । দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰা অথবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলেও যাতে হতাহতৰ সংখ্যা ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিবহণ বিভাগে এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু কেন্দ্ৰীয় মটৰ পৰিবহণ আইন অনুসৰি গুৱাহাটীত এতিয়াৰে পৰা দুচকীয়া বাহন চলোৱা চালক আৰু পাছত বহি যোৱা আৰোহী উভয়ে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে চাৰিচকীয়া ব্যক্তিগত বা ব্যৱসায়িক বাহনৰ চালক আৰু যাত্ৰীয়ে ছিটবেল্ট ব্যৱহাৰ কৰাটোও বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।

