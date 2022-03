গুৱাহাটী, 23 মাৰ্চ : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Guwahati) । পানী টেংকাৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো ৷ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এপ'ল হাস্পতালৰ এজন কৰ্মচাৰী ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু ঘটে (Man killed in a tragic road accident in Guwahati) ৷

ঘটনা অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা চিটি চেণ্টাৰলৈ AS 01M 1251 নম্বৰৰ এখন টেংকাৰে পানী কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়তে টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এপ'ল হাস্পতালৰ কৰ্মচাৰী দ্বিজেন বৈশ্য(50)ক মহতিয়াই নিয়ে । যাৰ ফলত দ্বিজেন বৈশ্য নামৰ লোকজন থিতাতে নিহত হয় ৷

জানিব পৰা মতে, টেংকাৰখনৰ চালক মুকবিৰ টামাং দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল ৷ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাচত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে সুৰামত্ত চালক মুকবিৰ টামাঙক উত্তম-মধ্যম সোধায় ৷ পৰিতাপৰ বিষয় যে, দুৰ্ঘটনাত নিহত দ্বিজেন বৈশ্যৰ এগৰাকী ভাতৃৰ চাৰিদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল ৷

