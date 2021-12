গুৱাহাটী, 21 ডিচেম্বৰ : অসমত মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banerjee in Assam) ৷ মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ মঙলবাৰে অসমত উপস্থিত হয় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । মঙলবাৰে দুপৰীয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হয় নীলাচল পাহাৰত থকা মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰলৈ (Kamakhya temple in Nilachal Guwahati)। নীলাচলত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যাৰ চৰণত পূজা আগবঢ়ায় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Mamata Banarjee worships to goddess Kamakhya) ৷

কামাখ্যা মন্দিৰত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত কোনো মন্তব্য নিদিয়াকৈ পোনে পোনে কলকতালৈ ৰাওনা হয় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ গুৱাহাটী পৰা শ্বিলঙৰ অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু শ্বিলঙৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰি পোনে পোনে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ ৰাওনা হয় মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banarjee canelled Shilong tour)।

মন কৰিবলগীয়া যে কলকাতা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত (Municipal Corporation Election of Kolkata) তৃণমূল কংগ্ৰেছে ১৪৪ খন আসনৰ ভিতৰত ১৩৪ খন আসনত জয়লাভ কৰিছে তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে । কলকাতা পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সাফল্যৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ অহা বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

উল্লেখেয যে, কংগ্ৰেছক বাদ দি দেশৰ সকলো বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিক ঐক্যবদ্ধ কৰি ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যো-জা চলাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে ৷ মা কামাখ্যা মন্দিৰত মমতা বেনাৰ্জীক আদৰণি জনাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশৰ নেতা-কৰ্মী সকলে ৷

