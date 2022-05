গুৱাহাটী, 26 মে' : টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আন্তৰ্জাতিক বক্সিং এছ'চিয়েচন (আই বি এ)ৰ এথলীট সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে (Lovlina Borgohain Elected Chair of IBA Athletes Committee) । কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে টুইটাৰযোগে এই কথা জনায় ।

ইফালে বক্সাৰ শিৱ থাপা আই বি এ বক্সিং এথলীট সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে (Shiva Thappa Elected Member) । বৃহস্পতিবাৰে আন্তৰ্জাতিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনে (আই বি এ) কয় যে, অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী লাভলিনা বৰগোহাঁই এথলীট সমিতিৰ পৰিচালক মণ্ডলীত অধ্যক্ষ আৰু ভোটিং সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । 2022 চনৰ মহিলা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনৰ সময়ত লাভলীনাই সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোট লাভ কৰিছিল (Lovlina had received the highest number of votes) ৷

আন্তৰ্জাতিক বক্সিং এছ'চিয়েচনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ লাভলীনাই কয়, "আই বি এৰ এথলীট কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে মই সন্মানিত অনুভৱ কৰিছো । মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো এই সমিতিৰ অধ্যক্ষ হম । বক্সিঙৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এইটো মোৰ বাবে এক বৃহৎ সুযোগ আৰু মই প্ৰথমে বিশ্বৰ আন সদস্য আৰু বক্সাৰসকলৰ সৈতে বক্সিংত কি সংশোধন কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো আৰু তাৰ পিছত সেই পৰামৰ্শ আৰু অভিযোগবোৰ পৰিচালক সমিতিৰ পৰিষদলৈ লৈ যাম ।’’

