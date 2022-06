গুৱাহাটী,২ জুন: ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত থকা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰে কামৰূপ আৰক্ষী আৰু নাৰ্কোটিক কণ্ট্ৰ’লছ ব্যুৰই (এন চি বি)। ডিমাপুৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ মৰ্ফিন কঢ়িওৱা এখন জিপছি গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে (Morphine was carried in Gypsy) ।

গুৱাহাটীত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ মৰ্ফিন জব্দ

গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিত আৰক্ষীয়ে মৰ্ফিনসহ বাহনখন জব্দ কৰে । জিপছিখনৰ দুৱাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা এই ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত গোপন তথ্য লাভ কৰিছিল এন চি বিয়ে । এ এছ-০১-এফ এ-৪৬১৭ নম্বৰৰ জিপছিখনত ১৬.৭৭ কেজি মৰ্ফিন সৰবৰাহ কৰিছিল দুই সৰবৰাহকাৰীয়ে (Morphine suppliers arrested) । তেওঁলোক হ’ল ক্ৰমে বিহাৰৰ অনন্তজিৎ ৰায় আৰু বৰপেটাৰ নুৰ মহম্মদ ।

মৰ্ফিনসহ এই দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে অভিযানকাৰী দলটোৱে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কামৰূপ আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা মতে ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য ১৬ কোটিৰো অধিক । উল্লেখ্য যে এটা অভিযানতে এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাটো যোৱা এটা বছৰৰ অভিযানকালৰ অন্যতম সাফল্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে (Biggest achievements of last one year) ।

