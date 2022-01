গুৱাহাটী, 22 জানুৱাৰী : এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ব কামৰূপৰ বনভোজস্থলীসমূহ (Kamrup administration orders closure of all Picnic spot in Kamrup) ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ক'ৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াবহৰূপত বৃদ্ধি (Covid positive cases rapidly increasing in Assam) পোৱাৰ ফলত এই সিদ্ধান্ত জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন ২০০৫ৰ অধীনত কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ কৈলাশ কাৰ্তিকই ৷

তৎকালীনভাৱে শুকুৰবাৰে বলবৎ হোৱা এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলাখনৰ উকিয়াম, কুলশী, চানডুবি, বাৰেগাঁও, ৰাণীখামাৰ, কপিলী, কেদাৰ, দীৰ্ঘেশ্বৰী, মদন কামদেৱ, মলং শিলডুবি হহুৱাপাৰাকে ধৰি জিলাখনৰ সকলো বনভোজথলী পুনৰ নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব (Kamrup administration closure has been mandated on popular picnic places) । এই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিলে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন 2005 ৰ 51 ৰ পৰা 60 দফা (Section 51 to 60 of the Disaster Management Act,2005) ৰ লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 188 ধাৰাৰ অধীন (Section 188 of the Indian Penal Code) ত বিহীত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷

বৰ্তমানৰ ক'ভিডৰ বৰ্দ্ধিত সংক্ৰমণ আৰু ৰাইজৰ মাজত ক'ভিড সম্বন্ধীয় নীতি-নিৰ্দেশনা যেনে দূৰত্ব বজাই ৰখা, মাস্ক পিন্ধা আদি কঠোৰভাৱে মানি নচলাৰ ফলত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত নতুনকৈ 6897 জন লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Covid cases in Assam) ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত 1561 জন আৰু কামৰূপ (গ্ৰাম্য)ত 340 জন লোক ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হয় (Covid cases in Kamrup) ৷

