গুৱাহাটী,১ জুনঃ ৰাজ্য চৰকাৰে কৃষি খণ্ডৰ উন্নয়ন বিশেষকৈ কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্রত কৃষকসকল উপকৃত হোৱা নাই। কাৰণ কৃষি খণ্ডৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সাধাৰণ সা-সুবিধাখিনি চৰকাৰে কৃষকক যোগান ধৰিব পৰা নাই। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যখনত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আজিও উন্নত হোৱা নাই।

আনহাতে এইক্ষেত্রত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্রতো ব্যৰ্থ হৈছে। উল্লেখ যে দেশৰ সকলো কৃষি ভূমিক জলসিঞ্চন আঁচনিৰে সামৰি ল'বৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পি এম কে এছ ৱাই আঁচনিখনৰ অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম আধৰুৱা হৈয়েই আছে (Second phase of PMKSY half done in Assam)। এই পর্যন্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্পসমূহৰ অৰ্ধেক নিৰ্মাণ হ'বলৈ বাকী আছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্পসমূহৰো এশ শতাংশ ৰূপায়ণ এই পর্যন্ত হোৱা নাই ।

পানী যোগানৰ কেন্দ্ৰীয় আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ জলসিঞ্চন বিভাগ

জানিব পৰা মতে দ্বিতীয় পর্যায়ত ১০খন জিলা বাছনি কৰি সৰু সৰু জলসিঞ্চন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম জলসিঞ্চন বিভাগে হাতত লৈছিল । দ্বিতীয় পর্যায়ত বাক্সা, কাছাৰ, ধেমাজি, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও, নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়া জিলা বাছনি কৰি ৪,৯১৬ টা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ।

এই ৪,৯১৬ টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত ১,২৫২ টা প্ৰকল্প সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা আৰু ৩,৬৬৪ টা প্ৰকল্প বিদ্যুতৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । প্ৰকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ধন আৱণ্টন দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি হোৱাৰ পাছতো অসমৰ জলসিঞ্চন বিভাগে এই আঁচনিৰ অধীনস্থ প্ৰকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ তড়িৎ গতিত আগবঢ়াই নিয়াত ব্যর্থ হৈছে । যিটো সময়ত দেশৰ কৃষি প্ৰধান কেইবাখনো ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হৈছে, সেই সময়ত অসমত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্ধসংখ্যক প্ৰকল্পৰে নির্মাণ সম্পন্ন হোৱা নাই ।

জানিব পৰা মতে ৰাজ্যখনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ২,৬৩৫ টা প্ৰকল্পৰ নির্মাণহে সম্পন্ন হৈছে । অর্থাৎ ২,২৮১ প্ৰকল্প আধৰুৱা হৈয়েই আছে । জিলাকেইখনৰ তথ্যলৈ চালে দেখা যায় যে বাক্সা জিলাত আবণ্টিত ১৫০ টা প্ৰকল্পৰ মাত্ৰ ৩৫ টাৰ নির্মাণ সম্পন্ন হৈছে । জিলাখনৰ বাবে আৱণ্টিত বিদ্যুতচালিত প্ৰকল্পসমূহৰ এটাৰো নিৰ্মাণ সম্পন্ন হোৱা নাই । জিলাখনৰ বাবে ১১১ টা বিদ্যুতচালিত প্ৰকল্প আৱণ্টন দিয়া হৈছিল ।

বিপৰীতে সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চালিত ৩৯ টা প্ৰকল্প জিলাখনৰ বাবে আৱণ্টন হৈছিল । কিন্তু এইসমূহ প্ৰকল্পৰ ভিতৰত মাত্ৰ সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চালিত ৩৫ টা প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগ (Irrigation department completed only 35 solar projects)। আনকেইখন জিলাৰ ভিতৰত কাছাৰত ১৮৬ টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত ২৮২ টা, ধেমাজিত ৩০০ টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত ১৭৩ টাৰ নিৰ্মাণ সম্পন্ন হয় । হাইলাকান্দি জিলাত আকৌ ১৮ টা প্ৰকল্পৰহে নির্মাণ সম্পন্ন হৈছে । জিলাখনৰ বাবে আৱণ্টিত মুঠ প্ৰকল্পৰ সংখ্যা আছিল ২৭০ টা । কৰিমগঞ্জ জিলাতো আৱণ্টিত ৫৭০ টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ সম্পন্ন হোৱা প্ৰকল্পৰ সংখ্যা হৈছে মাত্ৰ ১০১ টা ।

বৰাকৰ তিনিওখন জিলাতেই পি এম কে এছ ৱাই আঁচনিখনৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম বিভাগটোৱে আধৰুৱা কৰি ৰাখিছে । ইফালে কাৰ্বি আংলং জিলাত ৪৫০ টা প্ৰকল্পৰ ২৩২ টা, লখিমপুৰত ৫১০ টা প্ৰকল্পৰ ৪৪৬ টা, মৰিগাঁৱত ৩৯০ টা প্ৰকল্পৰ ৩১২ টা, নলবাৰীত ৬০০ টা প্ৰকল্পৰ ৫৩১ টা আৰু তিনিচুকীয়াত ৬৯০ টা প্ৰকল্পৰ ৪২৫ টাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । আধৰুৱা প্ৰকল্পসমূহৰ নির্মাণ কেতিয়ালৈ সম্পন্ন হ'ব সেয়া স্পষ্ট নহয় । গুৰুত্বপূৰ্ণ যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্পসমূহৰ নিৰ্মাণ সম্পূর্ণ হোৱাৰ পাছতহে কেন্দ্ৰই তৃতীয় পর্যায়ত নির্মাণ হ'ব লগা প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে ধন আৱণ্টন দিব ।

ব্যাবহাৰিক প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিল কৰিব নোৱৰা পর্যন্ত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ধন লাভ নকৰিব । সেয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণ কম দিনৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰিলে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ধন লাভ কৰাত বিলম্ব হোৱাটো নিশ্চিত । অৰ্থাৎ বিভাগীয় গাফিলতিৰ বাবেই কৃষকে জনসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ।

