গুৱাহাটী, 9 মাৰ্চ: অসমৰ সৰ্ববৃহৎ দুগ্ধ সমবায়, পশ্চিম অসম দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংঘ লিমিটেড চমুকৈ ৱামুলৰ উদ্যোগত মংগলবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত পূৰবী ডায়েৰীৰ প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত আন্তর্জাতিক মহিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয়(International women's day celebration by WAMUL) । এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ওৱামূলৰ পৰিচালন সঞ্চালক এছ বি বসু, বিশিষ্ট স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃনীলাক্ষী ফুকন,পশুধন উদ্যোগী ৰুণা ৰফিক ।

WAMUL ৰ উদ্যোগত নাৰী দিৱস উদযাপন

পূৰবী ডেইৰীৰ দ্বাৰা অযোজন কৰা মহিলা দিৱসৰ (Women’s Day program organised by Purabi Dairy) উদ্দেশ্য আছিল ‘‘Power of W- Women of WAMUL’’ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিক ভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলা । অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শ্ৰেষ্ঠ দুগ্ধ উৎপাদিকা মহিলাক সন্মানিত কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে,ওৱামূলৰ সৈতে জড়িত 16,000ৰো অধিক দুগ্ধ কৃষকৰ ভিতৰত 6800 গৰাকী মহিলা আছে । যি হৈছে মুঠ দুগ্ধ কৃষকৰ সংখ্যাৰ 40%ত কৈও অধিক । লগতে, ওৱামুলৰ 28 গৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত, 18 গৰাকী বিভিন্ন শাখাত নেতৃত্ব দি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্যজুৰি পালন আন্তঃৰ্জাতিক নাৰী দিৱস