নিউজ ডেস্ক, ৯ ছেপ্টেম্বৰ : ভাৰতে তৎকালীনভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ভঙা চাউলৰ ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰিছে (India banned export of broken rice) । ৰপ্তানি নীতি 'বিনামূলীয়া'ৰ পৰা 'নিষিদ্ধ'লৈ সংশোধন কৰা হৈছে । অৱশ্যে 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কিছু ৰপ্তানিৰ অনুমতি দিয়া হ'ব ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে এই নিষেধাজ্ঞাৰ পূৰ্বে ৰপ্তানিৰ বাবে যি ভঙা চাউল জাহাজত বোজাই কৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে, ক্ৰয় বিল ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে বা যিবোৰ জাহাজে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বন্দৰত লংগৰ পেলাইছে সেইবোৰক এই নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ।

ভঙা চাউলৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত এই নিষেধাজ্ঞা গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাবে বিবেচিত হৈছে । কিয়নো চৰকাৰে অনুমান কৰিছে যে খাৰিফ ঋতুত ধানখেতিৰ মুঠ এলেকা যোৱা বছৰতকৈ কম হ'ব পাৰে (total area under paddy sown in kharif season) । ই অনাগত সময়ত মূল্যকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।

ইফালে, বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰই ঘৰুৱা যোগান বৃদ্ধিৰ বাবে অ-বাচমতী চাউলৰ ওপৰত ২০ শতাংশ ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰে (Center imposed 20 per cent export duty on non basmati rice) । এই ৰপ্তানি শুল্ক ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব । ৰাজহ বিভাগৰ এক জাননী অনুসৰি, তুঁহ (ধান বা কেঁচা) আৰু তুঁহ (মুগা) চাউলৰ ওপৰত 20 শতাংশ ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় পৰোক্ষ কৰ আৰু শুল্ক পৰিষদে (Central Board of Indirect Taxes and Customs) লগতে কয় যে 'অৰ্ধ-মিলযুক্ত বা সম্পূৰ্ণ মিলযুক্ত চাউলৰ ৰপ্তানি, সেয়া পলিচ কৰাই হওক বা গ্লেজ কৰাই হওক' ৰপ্তানি কৰিলেও 20 শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰা হ'ব । এই খাৰিফ ঋতুত ধানখেতি কৰা অঞ্চল পূৰ্বৰ ঋতুতকৈ ৩৮৩.৯৯ লাখ হেক্টৰ অর্থাৎ প্ৰায় ৬ শতাংশ কম (paddy cultivation 6 percent less) ।

ভাৰতৰ কৃষকসকলে এই খাৰিফ ঋতুত কম ধান ৰোপণ কৰিছে । খাৰিফ শস্য বেছিভাগ বাৰিষাৰ সময়ত জুন আৰু জুলাইত ৰোপণ কৰা হয় আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰী অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰত চপোৱা হয় । ৰোপণ কৰা এলেকা হ্ৰাস হোৱাৰ প্ৰাথমিক কাৰণ হ'ব পাৰে জুন মাহত বাৰিষাৰ লেহেম প্ৰগতি আৰু জুলাইত দেশৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সমানভাৱে বিস্তাৰ নোহোৱাটো ।

আনহাতে, দেশৰ বহুতে এই কথাত চিন্তিত যে এতিয়ালৈকে ধানখেতি কম এলেকাত কৰাৰ বাবে এই খাৰিফ খাদ্যশস্যৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে মে' মাহত কেন্দ্ৰই খাদ্য সুৰক্ষাৰ সম্ভাৱ্য বিপদাশংকাৰ ওপৰত ইয়াৰ ৰপ্তানি 'নিষিদ্ধ' শ্ৰেণীৰ অধীনত ৰাখি ঘেঁহুৰ ৰপ্তানি নীতি সংশোধন কৰিছিল (Center amended export policy of wheat) ।

ঘেঁহু ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰাৰ (banning export of wheat) সময়ত চৰকাৰে কৈছিল যে এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ সামগ্ৰিক খাদ্য সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ লগতে চুবুৰীয়া আৰু অন্যান্য দুৰ্বল দেশসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা । ভাৰত চৰকাৰ কেৱল ঘেঁহুৰ ৰপ্তানি সীমিত কৰাত সীমাবদ্ধ নাছিল । ঘেঁহুৰ খাদ্যশস্য ৰপ্তানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপৰ পিছত কেন্দ্ৰই ঘেঁহুৰ আটা আৰু অন্যান্য সম্পৰ্কিত সামগ্ৰী যেনে ময়দা, চুজি, আদিৰ ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰে ।

উল্লেখ্য, ইউক্ৰেইনত চলি থকা যুদ্ধৰ (conflict in Ukraine) ফলত যোগান হ্ৰাস পাইছে আৰু মুখ্য খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া হৈছে ঘেঁহুৰ দুই মুখ্য যোগানকৰ্তা আৰু শেহতীয়া মাহবোৰত ইয়াৰ বিশ্বব্যাপি মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰততো ইয়া মূল্য উচ্চ আৰু বৰ্তমান নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যতকৈ (minimum support price) অধিক ব্যৱসায় কৰি আছে । ৰবি শস্যৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বহুতো ঘেঁহু খেতি কৰা অঞ্চলত কেইবাটাও তাপ প্ৰবাহে কিছুমান ঘেঁহু শস্য প্ৰভাৱিত কৰিছিল ।

