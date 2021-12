গুৱাহাটী, 8 নৱেম্বৰ : ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম ৷ ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট ৰখাৰ আঁচনি ৰূপায়নত ব্যস্ত থকা বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন ৰাজহ ঘাটিত কোঙা হৈ পৰিছে । ফলত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে সম্প্ৰতি আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধি বাহিৰে কোনা বিকল্প নাই । সেয়ে পেট্ৰ'ল ডিজেলৰ ওপৰত ভেট হ্ৰাস কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ অর্থনৈতিক বিপর্যয় জোৰা মৰাৰ বাবে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ চকু পৰিছে সুৰাৰ ওপৰত(State government is to collect revenue through liquor ) । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই সুৰাপায়ীৰ বাবে দুঃখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৷

আবকাৰী বিভাগৰ জাননী অনুসৰি, 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত সুৰাৰ ওপৰত বৰ্ধিত আবকাৰী শুল্ক প্ৰযোজ্য হ'ব । ফলত 10 ডিচেম্বৰৰ পৰাই বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম(Excise duty to increase in Assam) । ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যৰ গাঁৱে-ভূঞে দেশীয় সুৰা আৰু বিদেশী সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে এইবাৰ চৰকাৰে সুৰাৰ ওপৰতো কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

ৰাজ্যৰ সুৰাপায়ীৰ বাবে দুঃখবৰ !

জানিব পৰা মতে চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি, বিলাতী সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত 10 শতাংশ পৰা সৰ্বোচ্চ 15 শতাংশ পর্যন্ত আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধি কৰা হৈছে (Assam government has decided to increase the liquor prices up to 15 per cent)। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি এইবাৰ ক্লাছিক প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক শুল্ক বৃদ্ধি পাব । লগতে বীয়েৰৰ দাম ন্যূনতম 5-10 টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে আবকাৰী বিভাগে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ ইলিজেণ্ট ব্লেণ্ড হিচাপে নতুন নিৰিখৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । সেয়ে সৰ্বাধিক 300 টকা পর্যন্ত সুৰাৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

তদুপৰি ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ হুইস্কিৰ 750 মিলি লিটাৰৰ প্ৰতিটো বটলৰ মূল্য 271 টকাতকৈ অধিক দাম নির্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব। একেদৰে লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডৰ হুইস্কিৰ 750 মিলি লিটাৰৰ প্ৰতিটো বটলৰ মূল্য 271 টকাৰ পৰা 401 টকাৰ ভিতৰতহে দাম নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব উৎপাদনকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে । লগতে ইলিগেন্ট ব্লেণ্ডৰ সুৰাৰ 750 মিলি লিটাৰৰ প্ৰতিটো বটলৰ মূল্য 401 টকাৰ পৰা 601 টকাতকৈ অধিক দাম নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব । প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে 750 মিলি লিটাৰৰ প্ৰতিটো বটলৰ মূল্য 601 টকাৰ পৰা 1,001 টকাৰ ভিতৰতহে দাম নিৰূপণ কৰিব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

ৰাজ্যৰ সুৰাপায়ীৰ বাবে দুঃখবৰ !

ইফালে শুল্ক বৃদ্ধিৰ অচিলাৰে আবকাৰী বিভাগে সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহক প্ৰকৃত মূল্য বৃদ্ধিৰ বাট মুকলি কৰি দিয়া বুলি অভিযাগ উত্থাপন হৈছে । এই নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি কোম্পানীসমূহে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণলৈ সুৰাৰ প্ৰকৃত মূল্য (শুল্ক বাদ দি) বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইয়াৰোপৰি প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ বিপৰীতে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা প্ৰকৃত উৎপাদনকাৰী দামৰ বিপৰীতে অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি আবকাৰী বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে আবকাৰী ৰাজহ 3,300 কোটি টকা আহৰণ কৰাৰ লক্ষ্য নির্ধাৰণ কৰিছে । সম্প্ৰতি ৰাজ্যত মুঠ 1234 খন সুৰাৰ দোকান আছে । ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰতেই সুৰাৰ বিপনীৰ সংখ্যা 318 খন । আনহাতে বাৰৰ সংখ্যা ৰাজ্যত সৰ্বমুঠ 996 খন ।

লগতে পঢ়ক : Street Play at Cotton University : কটনত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন