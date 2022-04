গুৱাহাটী, 17 এপ্ৰিল : গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 60 গৰাকী কাউন্সিলাৰৰ বিপৰীতে 10 কৌটিকৈ মুঠ 600 কৌটি টকা অহা দুবছৰৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'ব (Goverment will provide 600 crore) । প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ সৰু-বৰ পথ পকী কৰাৰ বাবে কাউন্সিলাৰ সকলে এই ধন ব্যবহাৰ কৰিব পাৰিব (Improve infrastructure facilities in the GMC wards) ৷ দেওবাৰে মহানগৰীৰ নাৰেংগী ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) ।

কংগ্ৰেছৰ বিধায়কেই ৰিপুন বৰাক হেৰুৱাইছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

এই সভাত উপস্থিত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ (Ripun Bora Resigns from Congress) সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰুৱা কথাত মাত নিদিও বুলি মন্তব্য কৰে ৷ লগতে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কেই ৰিপুন বৰাক হেৰুৱাইছে বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Himanta Biswa Sarma reacts on Ripun Bora's Congress Resign) ৷

লগতে দিশপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ 8 ৱাৰ্ডৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ‘‘গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ (GMC Election 2022) ক্ৰমবর্ধমান চাহিদা, প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত খাপ খুৱাই গুৱাহাটীখন আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিগত 11 মহীয়া কাৰ্যকালত বিভিন্ন ধৰণৰ জনহিতকৰ আঁচনি হাতত লৈছে । খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সু-নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰূপায়ণ কৰা 'মিচন বসুন্ধৰা (Mission Basundhara)' নামৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 8 লাখ 30 হেজাৰ লোক উপকৃত হৈছে ।’’

এইবাৰ গুৱাহাটীৰ একচনীয়া ভূমি, দেৱত্তৰ ভূমি, পাহাৰীয়া মাটিত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকসকলক ভুমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ বাবে 'মিচন বসুন্ধৰা'- 2 আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী লোকৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা অৰুনোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে পুনৰ গুৱাহাটীৰ 60 হেজাৰ লোকক এই আঁচনিত অন্তভুক্ত কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰে । তেওঁ লগতে কয়, অৰুনোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে প্ৰতিমাহে একাউন্টত 250 টকাকৈ লাভ কৰিব বুলিও সদৰি কৰে ।

তদুপৰি, গুৱাহাটীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 'জাইকা' নামৰ পানী যোগান আঁচনিৰ জৰিয়তে আগন্তুক জুলাই মাহৰ পৰা পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও ব্যক্ত কৰে । তাৰোপৰি গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কাম কাজ কৰিবলৈ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অচিৰেই বেটকুছিত এটা 11 মহলীয়া অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা বুলিও ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

আনহাতে, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীবাসীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে এখন চিকিৎসালয় স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । প্ৰথম পৰ্য্যায়ত দুটা ৱাৰ্ডৰ মাজত এখন চিকিৎসালয় স্থাপন হ’ব যদিও পৰবৰ্তি সময়ত ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে হ’ব একোখনকৈ চিকিৎসালয় । আনহাতে গুৱাহাটীক অপৰাধ মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপৰ বাবে বিগত জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীত 39 শতাংশ অপৰাধ ৰোধ হোৱা বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ইফালে কুটিম বানপানীৰ পৰা নাৰেংগী-বোন্দাবাসীক সকাহ দিয়াৰ বাবে বোন্দাজানত 4 টাকৈ চুইছগেট স্থাপন, পাথকোৱাৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ৰাস্তা নির্মাণ, শিলসাঁকো বিলত উদ্যান নির্মাণ আদিৰ কথাও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । আজিৰ এই নিৰ্বাচনীৰ প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সাংসদ কুইন ওজা, তপন কুমাৰ গগৈ, মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা (Minister Pijush Hazarika) , সঞ্জয় কিষান, বিধায়ক অতুল বৰা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, কন্ঠ শিল্পী সীমান্ত শেখৰ, সাজন নায়ক আদি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : মোডীৰ অসম প্ৰীতি: বানৰ ক্ষতিপূৰণৰ নামত ১০১৮ কোটি টকাৰ বিপৰীতে দিলে ৫১.৫৩ কোটি টকা