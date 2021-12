গুৱাহাটী, ২১ ডিচেম্বৰ : ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাৰ্বাকৰ দৰ্শন অনুকৰণ কৰিছে (Assam govt follows Charvaka philosophy) । ছাৰ্বাকে কৈছিল যে ঘিউ-মৌ খাবলৈ নেৰিবা, লাগিলে ঋণ-ধাৰ কৰিবা । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এতিয়া ছাৰ্বাক দৰ্শনেই (Philosophy of Charvaka) অনুকৰণ কৰিছে ।’’ এই মন্তব্য শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi criticizes Cm Himanta)। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ(Winter session of Assam assembly) দ্বিতীয় দিনা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভা চৌহদত বিজেপি চৰকাৰখনৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি ছাৰ্বাক দৰ্শনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ সবাটোকৈ ঋণগ্ৰস্ত চৰকাৰ !

বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এটা কাৰ্টুন অংকিত বগা টি-ছাৰ্ট পৰিধান কৰি (Akhil Gogoi wearing a cartoon drawn white T-shirt) সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ‘‘এই কাৰ্টুন অসমৰ এজন প্ৰখ্যাত কাৰ্টুনিষ্টৰ । য'ত দেখুওৱা হৈছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীজন হেলিকাপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা টকা ঋণৰ পৰা আহিছে । সেই ঋণৰ বোজাত মৰিছে অসমৰ সাধাৰণ জনতা’’ । বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কাৰ্টুনৰ যোগেদি অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কথা সদৰি কৰি কয় যে, চৰকাৰখন বৰ্তমান ছাৰ্বাকৰ দৰ্শনত চলিছে । মুখ্যমন্ত্রী এতিয়া ঋণ-ধাৰ কৰি জীৱন সুখী কৰাত ব্যস্ত ।

চৰকাৰখনৰ বৰ্তমান একমাত্র পৰিচয় হৈছে হেলিকাপ্টাৰত গৈ মিটিং কৰা আৰু ভেল্কীবাজি কৰা । বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় ‘‘আজি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিবলৈ চৰকাৰৰ ধনৰ অভাৱ হৈছে (Assam Govt has no funds to pay salary to employees)। যাৰ বাবে প্ৰত্যেক দিনাই চৰকাৰখনে ঋণ ল’বলৈ ব‍াধ্য হৈছে’’ ।

তেওঁ কয় যে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মাত্র ছমাহত ১১ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে (11 crore of loan borrowed by Himanta Govt) । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, অসমৰ ইতিহাসৰ সবাটোকৈ ধৰুৱা চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ । সৰ্বানন্দ সলোণোৱালৰ চৰকাৰৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ সময়ত ধাৰ লৈছিল ৫১ হাজাৰ কোটি টকা । বিজেপি চৰকাৰে সৰ্বমুঠ ধাৰ ল’লে ৬২ হাজাৰ কোটি টকা ।

ইয়াৰ পূৰ্বে, অসমৰ ইতিহাসত সবাটোকৈ বৃহৎ ঋণ আছিল ২০১৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৪১ হাজাৰ কোটি টকা । বিজেপি চৰকাৰে সেই ইতিহাস ভংগ কৰিলে । তেওঁ কয় যে, ৬২ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণেৰে অসমৰ ইতিহাসৰ আৰু ভাৰতৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধৰুৱা চৰকাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ । আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰ দেউলীয়া হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে অখিল গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক : Omicron in India : 31 ডিচেম্বৰলৈকে অব্যাহত থাকিব নৈশ সান্ধ্য আইন