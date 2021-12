গুৱাহাটী, ১৩ ডিচেম্বৰ : দুচকীয়া বাহনত চালক আৰু আৰোহী উভয়ৰে হেলমেট বাধ্যতামূলক(Wearing helmets is mandatory for both the rider and pillion rider of two-wheelers) কৰাৰ পিছতে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে । ফলত মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে হেলমেটৰ দাম (Helmet price hike in Guwahati)।

এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিজৰ মুনাফা আদায়ৰ বাবে হেলমেটৰ দাম দুগুনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৃথক পৃথক মূল্যত বিক্ৰী হৈছে হেলমেট । পূৰ্বতে ৩৫০ৰ পৰা ৪০০ টকা মূল্যৰ হেলমেট নিজৰ খেয়াল খুচি মতে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি বিক্ৰী কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সম্প্ৰতি মহানগৰীৰ বজাৰত ৫০০ টকাৰ তলত হেলমেট পাবলৈ নাই । ফলত ৰাম টাঙোন পৰিছে গ্ৰাহকসকলৰ মূৰত ।

মহানগৰীত দুগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হেলমেটৰ দাম

ষ্টিল বাৰ্ড, গ্ৰাইডাৰ্ছ, এৰন, ৰিপ্লে আদি কোম্পানীৰ ফুল হেলমেট ৯০০ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে । ইফালে এচিয়া, ওজ'ন, গ্ল'ব, ৰোড কিং আদি কোম্পেনীৰ হেলমেটৰ দাম হৈছেগৈ ৬০০ৰ পৰা ৭০০ টকা পৰ্যন্ত । তদুপৰি মডেল অনুযায়ী ভিন্ন দামত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতিটো হেলমেট ।

উল্লেখ্য যে, পহিলা ডিচেম্বৰৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বাইক চালকৰ লগতে আৰোহীৰ বাবে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পাছতে হেলমটৰ দোকানত পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । হেলমেটৰ দাম বৃদ্ধি সম্পৰ্কে আঠগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীয়ে কয় যে, বজাৰত হেলমেটৰ নাটনিৰ বাবে হেলমেটৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ হেলমেটবোৰৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই যদিও বৃদ্ধি পাইছে সস্তীয়া হেলমেটবোৰৰ দাম । নাটনিৰ লগতে পৰিবহণৰ খৰচ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে প্ৰতিটো হেলমেটত ৪০ৰ পৰা ১০০ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে ব্যৱসায়ীসকলে ।

পূৰ্বতে যিহেতু কেৱল চালকসকলেহে হেলমেট পৰিধান কৰাৰ লগতে প্ৰায় মহিলা আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান সকলোৱেই হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পিছতে বিশেষকৈ মহিলাৰ হেলমেটৰ বিক্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

উল্লেখ্য যে, বঙাইগাঁও চহৰ আৰু বৰপেটা ৰোডকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত হেলমেটৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই । হেলমেট পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰীত জিলা প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগ কঠোৰ হোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ সুযোগ লৈ গ্ৰাহকক মাধমাৰ সোধাইছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ।

