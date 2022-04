গুৱাহাটী, ২২ এপ্ৰিল : পুনৰ লজ্জিত হ’ল গুৱাহাটী মহানগৰী ৷ গাড়ীগাঁৱৰ কিশোৰী গৰাকীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ (Garigaon gang rape) ঘটনা মাৰ নাযাওঁতেই এইবাৰ হাতীগাঁৱত সহকৰ্মীৰ হাততে শ্লীলতা হানি হ’ল এগৰাকী মহিলাৰ (Hatigaon gang rape) ৷ উল্লেখ্য যে, হাতীগাঁৱৰ নীলকমল পথত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে এই জঘন্যকাণ্ড । হাতীগাঁৱৰ পূবেৰুণ পথত থকা মনস্ত্ৰীম ডট কম নামৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল এই ঘটনাৰ তিনি অভিযুক্ত ৷

ভুক্তভোগী মহিলা গৰাকীয়েও নতুনকৈ ১৮এপ্ৰিলৰ দিনা যোগদান কৰিছিল কোম্পানীটোত । অভিযোগ অনুসৰি, ২০ এপ্ৰিলৰ দিনা দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক হাতীগাঁৱৰ নীলকমল পথৰ ২১নম্বৰ ঘৰটোলৈ মাতি নি দলবদ্ধভাৱে অসৎ কামনা চৰিত্ৰাৰ্থ কৰে তিনি অভিযুক্ত ক্ৰমে নইমুদ্দিন আলি, মুকুল ইছলাম আৰু আশ্ৰাফুল আমিনে ৷

তিনি অভিযুক্তৰ কামনাৰ বলি হোৱা 37 বছৰীয়া মহিলা গৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে কোম্পানী স্বত্বাধিকাৰী ৰফিক আলীক জনোৱা পাছতো কোনো ব্যৱস্থা নলয় স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ পিছতে, হাতীগাঁও থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মহিলা গৰাকীয়ে (FIR filed on Hatigaon gang rape) ৷ মহিলা গৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্তৰ লগতে কোম্পানী স্বতাধিকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (four arrested in Hatigaon gang rape) ।

এইবাৰ হাতীগাঁৱত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ : অভিযুক্তই ক’লে ষড়যন্ত্ৰৰ কথা

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে, ভুক্তভোগী কাৰ্বি জনোগোষ্ঠীয় মহিলা গৰাকীৰ সৈতে এখন পাৰ্লাৰত পূৰ্বেই চিনাকি হৈছিল তিনি অভিযুক্ত ৷ ইফালে অভিযুক্ত কেইগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, মহিলা গৰাকীয়ে তিনিওৰে পৰা পাঁচ হাজাৰকৈ টকা দাবী কৰিছিল ।

কিন্তু টকা নিদিয়াৰ বাবেই মহিলা গৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বুলিও এতিয়া দাবী কৰিছে তিনিও অভিযুক্তই ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধ তথা অপৰাধ প্ৰৱণতা এনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ৷

