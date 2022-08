গুৱাহাটী, 19 আগষ্ট : মহানগৰীৰ ATM ৰ পৰা ধন উলিয়াব যাওঁতে সাৱধান ! আপোনাৰ অলক্ষিতে আশে পাশে ৰৈ থাকিব পাৰে প্ৰৱঞ্চকৰ দল । এনে প্ৰৱঞ্চকৰ হাতে হাতে থাকিব পাৰে বিভিন্ন বেংকৰ ATM ৷ আনকি থাকিব পাৰে মাৰণাস্ত্ৰও । এইবাৰ মহানগৰীত ATM প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা তেনে দুটা প্ৰৱঞ্চক জালত পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ।

গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত বৃহস্পতিবাৰে নিশা আটক হয় দুই মহা প্ৰৱঞ্চক (Guwahati police arrested ATM fraudsters) । তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জু-ৰোডস্থিত পেটেল পাৰ্লাৰত অভিযান চলাই স্বত্বাধিকাৰী মিন্টু ৰহমানক আৰু বৰপেটাৰ পৰা ৰামিজ আলীক আটক কৰে ।

জানিব পৰা মতে, আটকাধীন প্ৰৱঞ্চক দুটাই বিশেষ কায়দাৰে ATM কাৰ্ড সলনিৰে লুটিছিল বিভিন্ন লোকৰ পৰা ধন । মহানগৰীৰ গনেশ নগৰৰ নিবাসী মিন্টু ৰহমান (28) আৰু বৰপেটাৰ ভকুৱামাৰীৰ নিবাসী ৰামিজ আলী (32) য়ে বামুনীমৈদামৰ নিবাসী চানিক বাচফৰ নামৰ এগৰাকী ৰে'লৱেৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ পৰা বিশেষ কায়দাৰে কৰা প্ৰৱঞ্চনাৰে লুটিছিল 25 লাখ টকা ।

উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই প্ৰৱঞ্চকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 36 খন বিভিন্ন বেংকৰ এটিএম কাৰ্ড, দুটা ছোৱাইপ মেচিন, এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল, এটা পুতলা পিষ্টল, প্ৰায় 18000 টকাৰ নগদ ধন, তিনিটা ম’বাইল ফোন আৰু এখন নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা UP 15 AQ 8888 নম্বৰৰ বগা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন ।

আৰক্ষীয়ে প্ৰৱঞ্চকৰ দুটাৰ লগত এক বৃহৎ গেং জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । আনকি গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে 202/22 US 419/ 420 IPC RW sec 66 C IT act নম্বৰৰ অধীনত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

