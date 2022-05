গুৱাহাটী, 2 মে’: বৰপেটা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশে জিগনেশ মেৱানীৰ জামিনৰ ৰায়দান সন্দৰ্ভত দিয়া পৰ্যবেক্ষণত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে (Guwahati High Court stays Jignesh Mewani's bail verdict)। উল্লেখ্য যে, বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 294/323/353/354 ধাৰাত ৰুজু হোৱা 81/2022 নং গোচৰ সংক্ৰান্তত বৰপেটা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ আদালতে বিগত 29 এপ্ৰিলত জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল (Jignesh Mevani updates) ।

লগতে বৰপেটা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ আদালতে গোচৰটো সম্পৰ্কত ৰায়দান কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক কটু সমালোচনা কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জিগনেশ মেৱানীক মিছা অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাৰশাস্তি কৰা বুলি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল (Jignesh Mebani case) ।

এই সমগ্ৰ ৰায়দানৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু জিগনেশ মেৱানীৰ পক্ষৰ পৰা অধিবক্তা অংশুমান বৰা উপস্থিত থকা শুনানীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন সম্পৰ্কত কোনো হস্তক্ষেপ কৰা নাই বুলি অধিবক্তা অংশুমান বৰাই জনায় ।

তেওঁ কয় যে, বৰপেটা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ অপৰেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ আদালতে গোচৰটো সম্পৰ্কত ৰায়দান কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক কটু সমালোচনা কৰাৰ লগতে আৰক্ষী জিগনেশ মেৱানীক মিছা অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাৰশাস্তি কৰা বুলি পৰ্যবেক্ষণ সম্পৰ্কতহে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিছে ।

উল্লেখ্য যে, মেৱানীক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কোকৰাঝাৰৰপৰা 25 এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । এই গোচৰত মেৱানিয়ে জামিন পালেও অন্য এটা অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁক বৰপেটা আৰক্ষীয়ে 25 এপ্ৰিলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই অভিযোগ মতে, বিগত 21 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰপৰা কোকৰাঝাৰ অভিমুখে আহি থকা সময়ত মেৱানীয়ে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শকক বলপূৰ্বক কর্তব্যত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে শালীনতা ভংগৰ অপচেষ্টা চলাইছিল আৰু অশ্লীল গালি-গালাজ কৰিছিল ।

এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিগত 21 এপ্ৰিলত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অধীনৰ মহিলা আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে জিগনেশ মেৱানীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছিল । গোচৰটো সংক্ৰান্তত জাৰি হোৱা হাজিৰ পৰোৱানাৰ ভিত্তিত জিগনেশ মেৱানিক 25 এপ্ৰিলত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ পৰা চমজি লৈছিল (Case Against Jignesh Mevani of Assault on Woman Constable) ।

