গুৱাহাটী, 29 মাৰ্চ : বাপতি সাহন ৰঙালী বিহুটি আদৰিবলৈ প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যবাসী (Bihu preparation in Assam) ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ বিহু সন্মিলনীৰ সামন্তৰালকৈ সাজু হৈ উঠিছে ঐতিহাসিক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী (Historic Guwahati bihu sanimilani) ৷ প্ৰত্যেকবছৰৰ দৰে এইবেলিও লতাশিল খেলপথাৰত ঐতিহাসিক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীখন চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 14 এপ্ৰিলৰ পৰা 17 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হ’ব (Rongali Bihu at the Latasil Playground from April 14) ৷

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’ব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী

মঙলবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজিত এক সংবাদমেলত বিহু সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিলোপম দাসে জনোৱা মতে, 71 সংখ্যক গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী, এই বৰ্ষত প্ৰায় 20-25 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ৷ লগতে বিহু সন্মিলনীখনৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ 14 এপ্ৰিলৰ দিনা দিহানাম (Diha Naaam competition for women on April 14) , 15 এপ্ৰিলত জেং বিহু প্ৰতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হ’ব (Jeng Bihu competition on April 15) বুলিও উল্লেখ কৰে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

ইয়াৰোপৰি তেওঁ কয় যে, চাৰিদিনীয়া বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত জনপ্ৰিয় গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা গায়ক দ্বীপেন বৰুৱা, কন্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী, বাবু, দীপ দৰ্শনকে ধৰি ভালেসংখ্য শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ আনহাতে, প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো 16 এপ্ৰিলত বিহু কুঁৱৰী আৰু বিহু ৰাণী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব (Bihu Rani and Bihu Konwori competition on April 16) ।

লগতে, 17 এপ্ৰিলত বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগীতা অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব বুলিও জনায় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে । এইবেলি বিহু কুঁৱৰী, বিহু ৰাণী আৰু বিহু সম্রাজ্ঞীক নগদ 31,000 টকা, 51,000 টকা আৰু 1,00,00 টকাৰ লগতে বিভিন্ন উপহাৰৰ টোপোলাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব বুলিও জনায় বিহু সন্মিলনীখনৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীয়ে ৷

