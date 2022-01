গুৱাহাটী, ৬ জানুৱাৰী : ৰাজ্যৰ চাৰিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা ২০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ কেলেংকাৰী (Corruption in four universities of Assam) সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনৰ আচাৰ্য তথা ৰাজ্যপালক জবাবদিহি কৰিছে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বে দিয়া নিৰ্দেশনা অমান্য কৰাৰ বাবেই চাৰিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য গৰাকীক জবাবদিহি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে (Gauhati HC holds Governor accountable for scam in universities) ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ চাৰিখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰমে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল ২০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী । বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত সংঘটিত হৈছিল এই কেলেংকাৰী । ২০১৮ চনৰ নৱেম্বৰত কণ্ট্ৰ’লাৰ অসমৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তথ্য (Financial scam in four universities of Assam)।

ইয়াৰ পিছতে, এই কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল যদিও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যস্থা গ্ৰহণ নকৰাত আমগুৰি নৱ নিৰ্মাণ সমিতি নামৰ এক বেচৰকাৰী সংস্থাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন । সেই আবেদনৰ ভিত্তিতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক শুনানি গ্ৰহণ কৰি আচাৰ্যক সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল ।

কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো আচাৰ্যই চাৰিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত হোৱা সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰালে । সেয়েহে এই বিষয়ত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ এক শুনানি গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আচাৰ্যক জবাবদিহি কৰিছে । পূৰ্বৰ শুনানিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আচাৰ্যই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা নল’লে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । সেই অনুসৰিয়েই পুনৰ আবেদনকাৰীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।

