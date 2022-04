গুৱাহাটী, 8 এপ্ৰিল : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ নৈত শুকুৰবাৰে পুৱা চাৰিখনকৈ মটৰ চাইকেল উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে(four motorcycles found abandoned in Guwahati) । মহানগৰীৰ সাওকুচিত উদ্ধাৰ হোৱা মটৰ চাইকেল কেইখনৰখনৰ পঞ্জীয়ন কামৰূপ মহানগৰৰ(Abandoned two wheeler found in Guwahati) । স্থানীয় ৰাইজে পুৱা বশিষ্ঠ নৈত প্ৰত্যক্ষ কৰে মটৰ চাইকেলকেইখন ।

উদ্ধাৰ হোৱা বাহন চাৰিখনৰ 2 খন স্কুটি । বাহনকেইখন ক্ৰমে গ্লেমাৰ, এফ জেদ, ডি'অ আৰু ডুৱেট বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আনহাতে বাহন চাৰিখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে ক্ৰমে AS 01BK 5813, AS 01 BP 0487, AS 01 BG 7714, AS 01 EB 2718 ।

বশিষ্ঠ নৈত উদ্ধাৰ চাৰিখনকৈ মটৰ চাইকেল

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনিক সংঘটিত হৈ আছে বাহন চুৰি ঘটনা । গুৱাহাটী আৰক্ষী চকুত ধূলি দি নিতৌ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই চলাই গৈছে এই চুৰিকাণ্ড(Vehicle Theft Gang) । আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তত মটৰ চাইকেলকেইখন চুৰি কৰি আনিয়েই পেলাই থৈ যোৱা সন্দেহ কৰিছে । প্ৰকৃত তথ্যৰ বাবে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ।

