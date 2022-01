গুৱাহাটী, ৭ জানুৱাৰী : অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা চৰকাৰখনে (Economic crisis of Assam Government) নিজস্ব ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে সুৰাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজহৰ পৰিমাণ (Revenue through liquor sale in Assam)। চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম এটা উৎস হৈ পৰিছে সুৰা । নিজস্ব ৰাজহ সংগ্ৰহত গুৰুত্ব দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত সংগ্রহ কৰিছে অভিলেখ সংখ্যক আবকাৰী ৰাজহ (Exise revenue touches record number In Assam) ।

বিগত ৯ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে ১৩২১.৪৭ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ কৰিছে । বিগত ডিচেম্বৰ মাহত সর্বাধিক ২০১.১২ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ হৈছে । চলিত বিত্তীয় বর্ষ অন্তত পৰিবলৈ মাজত প্ৰায় তিনি মাহ বাকী থকা অৱস্থাত আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ বৃদ্ধিয়ে টনকিয়াল কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজভঁৰাল ।

বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ এপ্রিল মাহত ১৭৩.১৬ কোটি টকা, মে’ মাহত ৯৮.৭২ কোটি টকা, জুন মাহত ৯০,৯১ কোটি টকা, জুলাই মাহত ১০৯.৭৪ কোটি টকা, ছেপ্টেম্বৰ মাহত ১৬৩.৯৬ কোটি টকা, অক্টোবৰ মাহত ১৭৬.২৪ কোটি টকা আৰু নৱেম্বৰ মাহত ১৬৬.১৫ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ৩১ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী মহানগৰীতেই সৰ্বাধিক ৬ কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী হৈছিল । ১০ ডিচেম্বৰৰ পৰা সুৰাৰ মূল্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । দাম বৃদ্ধিয়েও ৰাজহ বৃদ্ধিত অৰিহণা যােগাইছে । মন কৰিব লগীয়া যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ১,২৩৪ খন সুৰাৰ বিপণী আছে আৰু ইয়াৰ ৩১৮ খন বিপণীয়েই গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে (Wine shops in Guwahati) । আনহাতে, চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু সুৰাৰ বিপণী খোলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । যাতে সুৰাৰ যোগেদি যিমান পাৰি সিমান ৰাজহ আদায় কৰিব পৰা যায় ।

লগতে পঢ়ক : Demand for Tribal status: জনজাতিকৰণ নকৰিলে হাতত বন্দুক তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ