গুৱাহাটী, 16 ছেপ্টেম্বৰ: বিধানসভাৰ চলিত শৰৎকালিন অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিনা আজি কেইবাখনো বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হয় । শুক্ৰবাৰে সদনত উত্থাপিত মুঠ বিধেয়কৰ সংখ্যা আছিল ৮ খন ।

বিধানসভাত একেদিনাই উত্থাপন ৮ খনকৈ বিধেয়ক

আজি সদনত উত্থাপন হোৱা বিধেয়ক কেইখন হ'ল ক্ৰমে The Assam Police (Amendment) Bill, 2022, The Assam Repealing Bill, 2022, The Assam Non-Government Educational Institutions (Regulation of Fees) (Amendment) Bill, 2022, The Girijananda Chowdhury University, Assam Bill, 2022, The Auniati University Bill, 2022, Pragjyotishpur University Bill, 2022, ‌Assam Fixation of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 2022 আৰু The Registration (Assam Amendment) Bill, 2022 ।

বিধেয়ক কেইখনৰ ওপৰত বিধায়কসকলে সংশোধনী আগবঢ়াব বিচাৰিলে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত আবেলি ৪ বজাৰ ভিতৰত অসম বিধান সভাৰ প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্য্যালয়ত জাননী দাখিল কৰিব পাৰিব ৷

