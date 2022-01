গুৱাহাটী, 4 জানুৱাৰী : পুনৰ মহানগৰীত গৰজি উঠিল অসম আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ । অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী । কোনো কাৰণতে যাতে অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৰেই পন্থা হাতত লৈছে অসম আৰক্ষীয়ে ৷

এইবাৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ গুলীত (Encounter by Garchuk Police) আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া (Drugs Mafia injured by police encounter) তাচেৰ আলী (32) ৷ সোমবাৰে নিশা গড়চুক আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ ISBT ত অভিযান চলাই তাচেৰ আলীক আটক কৰে (Drug Peddler Arrested by Garchuk Police) ৷

তাৰপিছতে তাচেৰৰ সহযোগীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ যাওঁতে আজাৰাত এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আৰক্ষীৰ জিন্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে ৷ এই ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কনিষ্টবল এ শইকীয়া ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে মাফিয়াটোক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে ৷ সোঁ-ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত আলীক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৷

আনহাতে, এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ কবলৰ পৰা জব্দ কৰে 500 গ্ৰাম হেৰ'ইন ৷ মণিপুৰৰ পৰা বাছেৰে হেৰ’ইনখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ যো-জা কৰোতে মহানগৰীৰ ISBT ত জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ জব্দ হোৱা হেৰ'ইনখিনিৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4 কোটি টকা ৷

