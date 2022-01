গুৱাহাটী, 13 জানুৱাৰী : বুধবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত 130 গৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ অনুকম্পামূলক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিয়মীয়া পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (Distribution of 4th grade worker's appointment letters under Education dept) ৷ এই উপলক্ষে পাঞ্জাৱাৰীস্থিত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু উপস্থিত থাকি ( Education Minister Ranoj Pegu) আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে (4th grade worker gets appointment) ৷

বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটোত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুয়ে নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক নিজৰ কৰ্মক সৰু-বৰ নাভাবি কৰ্মৰ জৰিয়তে আৰু দায়বদ্ধতাৰে চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ লগতে কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজেই নিজৰ পৰিচয় দিব লাগিব আৰু ভাল কৰ্ম কৰিলেই সমাজেই এদিন স্বীকৃতি দিব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দি নৱ নিযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলক পঢ়ি অহা বিদ্যালয়খনৰ লগতে নতুনকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰা বিদ্যালয়খনত অথবা কাৰ্যালয়ত এজোপা গছপুলি ৰোপন কৰি প্ৰতিপালনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৷

শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ (Srimanta Sankardeva International Auditorium)ত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটোত শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি. কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, শিক্ষা বিভাগৰ বিশেষ আয়ুক্ত প্ৰীতম শইকীয়া, সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান মিছনৰ সঞ্চালিকা ৰৌছনী অপৰানজী কোৰকাটি উপস্থিত থাকে ৷

লগতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা মমতা হোজাই, উচ্ছ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক ধৰ্মকান্ত মিলি, প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা বিজয়া চৌধুৰী প্ৰমুখ্যে বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলও এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে ৷

