গুৱাহাটী, ১০ ডিচেম্বৰ : লাহে লাহে টুটি আহিছে অসমৰ ভূগৰ্ভস্থ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভাণ্ডাৰ(Natural Resources Reserves) । বিগত তিনিটা বছৰত অতি চিন্তনীয়ভাৱে অসমত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে (depletion of crude oil production in assam) । ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাটত কিন্তু পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন(Increase in crude oil production in Gujarat) । ই টিভি ভাৰতৰ আগত এই উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী(Union Petroleum Minister Rameswar Teli)য়ে ।

অসমত কমিছে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন

ইতিমধ্যে সংসদতো বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই তথ্য দাখিল কৰিছে । সংসদৰ অধিবেশন চলি থকাৰ মাজতে ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, অসমত বিগত ২০১৯-২০ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২০-২১ বৰ্ষত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে । ২০১৯-২০ বৰ্ষত উৎপাদন আছিল ৪.১ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন । কিন্তু ২০২০-২১ বৰ্ষত ই হ্ৰাস পাই হৈছেগৈ ৩.৯ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন ।

অসমত কমিছে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন

স্বাভাবিকতে এই তথ্য উদ্বেগজনক । কেৱল এই এটা বছৰেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস পাই আহিছে অসমত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন । ২০১৯-২০ ত উৎপাদন ৪.১ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন হৈছিল যদিও ২০১৮-১৯ বৰ্ষত কিন্তু উৎপাদন আছিল তাতোকৈ বেছি । ৪.৩ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল ২০১৮-১৯ বৰ্ষত উৎপাদন হৈছিল । তেনেদৰে ২০১৭-১৮ বৰ্ষতো আছিল ৪.৩ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন । অৰ্থাৎ ধাৰাবাহিকভাৱে অসমত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

অসমত কমিছে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন

অসমৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি নাপালেও কিন্তু হ্ৰাসো হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উদাহৰণস্বৰূপে তামিলনাডু আৰু ত্ৰিপুৰাত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি নাপালেও হ্ৰাসো পোৱা নাই । আনহাতে, গুজৰাটত কিন্তু খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আহিছে বুলি ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : Land grabbing allegation: মুখ্যমন্ত্ৰীক কি প্ৰত্যাহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই ?