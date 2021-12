গুৱাহাটী, ১ ডিচেম্বৰ : বিজেপিৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কগণে অলপতে মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণ লৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ কংগ্ৰেছেও আয়োজন কৰিছে প্ৰশিক্ষণ(Congress training camp)ৰ । অৱশ্যে এই প্ৰশিক্ষণ অসমৰ বাহিৰত নহয়, হ’ব গুৱাহাটীতে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে এই কথা ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৭ ডিচেম্বৰলৈ এই প্ৰশিক্ষণ । গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ (Srimanta Sankardev Kalakshetra Guwahati)ত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণৰ ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে এই প্ৰশিক্ষণত অংশ ল’ব । কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ-বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা সমিতিসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকলেও এই‌ তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰম (Member of Rajya Sabha and Senior Congress Leader P Chidambaram ) আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল (AICC General Secy and Member of Rajya Sabha K C Venugopal) কে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাই এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব । উল্লেখযোগ্য যে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তেজপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন চিন্তন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল

