গুৱাহাটী, 31 মাৰ্চ : ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা নৌহওঁতেই কংগ্ৰেছে ছিদ্দিক আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে(APCC Suspends Siddique Ahmed for Violating Party Discipline) । বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন(Rajya Sabha Election 2022) চলি থকাৰ মাজতে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ছিদ্দিক আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ কথা সদৰি কৰে । তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে থ্রি লাইন হুইপ ভংগ কৰি(Siddique Ahmed has deliberately disobeyed the Whip) ভোটদান কৰাৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে ।

ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভোটদান । ৰাজ্যসভাৰ দুখনকৈ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই আৰু দ্বিতীয়খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে । দ্বিতীয়খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ লগতে বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুন বৰাই ।

কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে এনেদৰে ভোটদান কৰাৰ ফলত ৰিপুণ বৰাৰ পৰাজয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে । ইফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে বি জে পিক ভোট দিছে ৷ সেয়েহে বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ভোটটো খাৰিজ কৰাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগক চিঠি দিয়াৰ কথা বুলি ভূপেন বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। বৰ্তমানলৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষিত হোৱা নাই । বিয়লি ৫ বজাত আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা আৰু ৬ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ।

উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য সচেতক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পর্কত জাৰি কৰা “ থ্ৰি লাইন হুইপ” কৰিমগঞ্জ (দক্ষিণ) সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে ‘ইচ্ছাকৃতভাৱে অমান্য কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ ইয়াৰ পাছতেই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত উপস্থিত থকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সহকাৰী তত্বাৱধায়ক পি প্ৰভাকৰ সাথে আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অনুমোদিত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰার্থী ৰিপুন বৰাৰ দ্বাৰা মনোনীত নিৰ্বাচনী এজেন্ট লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই বহিষ্কাৰ কৰে বিধায়কগৰাকীক ৷

