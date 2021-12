গুৱাহাটী, ১৯ ডিচেম্বৰ : দীৰ্ঘসময় জুৰি ভেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয়ৰূপে শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান কৰি অহা বড়োভূমিৰ ২৬ খন মহাবিদ্যালয়ক চৰকাৰে শীঘ্ৰে প্ৰাদেশিকীকৰণ(Venture College of BTR to be provincialised) কৰিব ৷ ইয়াৰ লগতে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০(New Education Policy 2020)ৰ অধীনত বড়ো বসতি প্ৰধান অঞ্চলত পৰ্যাপ্ত বড়োভাষাৰ শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰি বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ’ব ৷ বি টি আৰৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণ উন্নত কৰা সন্দৰ্ভত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (All Boro Student Union) আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ(Boro Sahitya Sabha) বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ।

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ অধীনত বি টি আৰ অঞ্চলত শিক্ষাদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰবাবে বড়োভূমিৰ সকলো বিদ্যালয়তে অতি সোনকালে বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় । বৈঠকত আইন আৰু বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়সহ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা কেম্পাছ শীঘ্ৰে ওদালগুৰিত মুকলি কৰাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । বৈঠকত বড়ো ভাষাৰ বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবেও সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেন বড়ো, এবছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োকে ধৰি দুয়োটা সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গ উপস্থিত থাকে ।

