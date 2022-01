গুৱাহাটী, 1 জানুৱাৰী : ৰাজ্যৰ ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলালে সুৰাপায়ীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণৰ পৰাই সুৰা সেৱন কৰি যান-বাহন চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এই নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হ’ব বুলি কৈছিল (Traffic rules violation in Assam) ৷

নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

সেই অনুসৰিয়েই আৰক্ষীৰ (Assam police become strict against law breakers) সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মায়েও 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা চলালে সুৰা সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Himanta Biswa Sarma take action of drive against Drunken Driving Driving) ।

নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ গণেশগুৰি, ভঙাগড়, উলুবাৰী, গুৱাহাটী ক্লাৱ, চানমাৰি, জু-ৰোড আদিত যান-বাহন নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ৷ লগতে এই সময়চোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহত আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনক অভিযান চলাবলৈও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বনভোজলৈ যোৱা বাহনৰ চালকসকলে যাতে সুৰা সেৱন কৰি বাহন নচলায়, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চালকসকলক পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ইফালে শুকুৰবাৰে নিশা চলোৱা এই অভিযানৰ সময়ত সুৰা সেৱন কৰা চালকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চানমাৰি থানাৰ আলহী কৰাৰ উপৰিও চালকজনৰ লগত থকা পৰিয়ালটোক উবেৰৰ জৰিয়তে ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ইয়াৰোপৰি ৰাজপথত চালক আৰু যাত্ৰী লগত মত-বিনিময় কৰাৰ লগতে সকলোকে নিয়ম মানি চলাৰ বাবে আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

