গুৱাহাটী, ২১ ডিচেম্বৰ : বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই তলৱ কৰাৰ পাছত দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma in Delhi)। অসম বিধানসভাৰ অধিবেশন চলি থকাৰ মাজতে মঙলবাৰে দিল্লী পাইছিলগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী । দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰে (Himanta Biswa Sarma meets Amit Shah) । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনাই যে, অসম-অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনাত মিলিত হৈছিল অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে (Himanta Biswa Sarma discuss boder issue with Pema Khandu) ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা ব্যক্ত কৰে যে, অসম-মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ মাজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ(Border dispute in Assam) এক সমাধান সূত্ৰ ওলাব । ইফালে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত ৰাজ্যখনত কোনো ক'ভিড কেন্দ্ৰিক বাধা নিষেধ নাই বুলিও জানিবলৈ দিয়ে (Covid protocol during New Year celebration in Assam)। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, অসমত মাত্ৰ এটাই বাধা আছে । সেয়া হ’ল নতুন বছৰক আদৰাৰ নামত সুৰাপান কৰি কোনেও যান বাহন চলাব নোৱাৰিব ।

মঙলবাৰে বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লোৱা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । তেওঁ কয় বিধানসভা আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এখন চৰকাৰে সৰ্বাধিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩.৫ শতাংশ ঋণ ল’ব পাৰে ।

অখিল গগৈয়ে ঋণৰ পৰিমাণৰ কথা কৈ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, ৰাজ্যত ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱা হেতুকে ল’ব পৰা ঋণৰ পৰিমান বৃদ্ধি পাইছে । সেই কথা অখিল গগৈয়ে ঋণ লোৱা আৰু ঘৰুৱা উৎপাদনৰ কিমান শতাংশ ঋণ লৈছে স্পষ্টকৈ নকৈ টকাৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰি মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ।

