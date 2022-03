গুৱাহাটী, 15 মাৰ্চ : মঙলবাৰে অসমৰ 18 টা তালিকাভুক্ত কর্মক্ষেত্ৰৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে দৈনিক মজুৰি 800 টকা ধার্য কৰা আৰু সমানুপাতিক হাৰত অৰ্দ্ধদক্ষ, দক্ষ আৰু অতিদক্ষ (Highly Skill) মজুৰি নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী জাননী প্ৰকাশ কৰিবলৈ দাবী জনাই চি আই টি ইউৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে গুৱাহাটীস্থিত শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে (CITU protest in Guwahati demanding hike in labour wages) ৷ প্ৰতিবাদকাৰী সকলে হাতে বেনাৰ, ফ্লেগ, ফেষ্টুন লৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি গুৱাহাটীৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগ (Ministry of Labour and Employment) ৰ শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ উত্তাল কৰি তোলে ।

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য্যসূচীত অংশ লৈ চি আই টি ইউ,অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক তপন শর্মাই কয় যে, 2011 চনৰ পৰা চৰকাৰ আৰু শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ শ্ৰম আয়ুক্তক সোঁৱৰাই থকাৰ পিছতো আজিলৈকে অসমৰ 18 টা তালিকাভুক্ত কর্মক্ষেত্ৰৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ন্যূনতম মজুৰি আইন 1948 অনুসৰি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব লগা ন্যূনতম মজুৰি ঘোষণা নহ'ল । ইতিমধ্যে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ আকাশ চুইছে । সাধাৰণ শ্ৰমিকে বর্তমান পাই থকা সামান্য মজুৰিৰে পৰিয়াল চলোৱাত কঠোৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

তালিকাভুক্ত শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত গুৱাহাটীত চিটুৰ প্ৰতিবাদ

আজিৰ সময়ত অসমৰ এগৰাকী অদক্ষ শ্ৰমিকে পৰিবৰ্তনশীল মৰগীয়া বানচসহ (ভি ডি এ) মাত্ৰ ৩০৯ টকা দৈনিক মজুৰি পায় । অথচ ভাৰতীয় শ্ৰম সন্মিলনৰ 44 আৰু 45 নং বৈঠকৰ পৰামৰ্শ মানিলে এগৰাকী অদক্ষ শ্ৰমিকৰ সৰ্বনিম্ন 800 টকা মজুৰি হ'ব লাগে । আনহাতে বিক্ৰী প্ৰতিনিধি আইন Sales Promotion Employees (Condition of Services) Act 1976ৰ আওতাত পৰা হেজাৰ হেজাৰ বিক্ৰী প্ৰতিনিধি অথবা ক্ষেত্ৰকর্মী ন্যূনতম মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ।

বর্তমান বজাৰ ব্যৱস্থা বিবেচনা কৰিলে এইসকল প্ৰতিনিধিৰ আজিৰ তাৰিখত ন্যূনতম মজুৰি হ'ব লাগে মাহিলি 26,000 টকা । লগতে তপন শর্মাই কয় যে অসমত প্ৰায় 17 লাখ ঠিকা শ্ৰমিক আছে। যিসকলৰ মজুৰি আদায় পোৱাৰ কোনো সামঞ্জস্য নাই । ঠিকাদাৰৰ তলত কাম কৰা একোগৰাকী মহিলা শ্ৰমিক দৈনিক মাত্ৰ 70 টকা হাজিৰা দিয়াৰ নজিৰ আছে ।

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ একাংশত চাফাই কর্মীয় মাহিলি মাত্ৰ 5000/- টকা মজুৰি লৈ কাম কৰি আছে । সমগ্ৰ অসমত প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা এই ছবি অতিশয় বেদনাদায়ক । শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগ এই ক্ষেত্ৰত ৰ্নিবিকাৰ হৈ আছে । একেদৰে নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ বাবেও সুৰ্নিদিষ্ট ভাৱে কোনো মজুৰি নথকাত সমগ্ৰ অসমত বিশাল তাৰতম্য আছে । এইধৰণৰ এক নিয়ন্ত্ৰণহীন ব্যবস্থাই অসমৰ 27 লাখ শ্ৰমিক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আছে ।

অসমতে 2 লাখ 67 হাজাৰ আঁচনিভূক্ত কর্মচাৰী আছে । এওঁলোক আটায়ে চৰকাৰী কাম কৰে । কিন্তু কর্মচাৰী হিচাপে স্বীকৃতি নাপায় । অঙ্গনবাড়ী কর্মী আৰু সহায়িকা, আশাকর্মী, বন্ধন কর্মচাৰী হিচাবে সেৱা আগবঢ়াই থকা এইসকল কর্মচাৰীক মজুৰি দিয়া নহয় । সামান্য মাননিৰ বিনিময়ত এওঁলোকে কাম কৰি আছে ।

এই সকলো কৰ্মচাৰীক তালিকাভুক্ত কর্মচাৰী হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে আৰু ন্যূনতম মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে চি আই টি ইউ, অসম ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদকগাৰকীয়ে দাবী কৰে । কাৰ্যসূচীৰ শেষত চিটুৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ শ্ৰম আয়ুক্তৰ জৰিয়তে শ্ৰমিক কল্যাণ মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

