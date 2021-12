গুৱাহাটী, 25 ডিচেম্বৰ : শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসত এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা আয়োজন কৰা হয়(Book Unveiling ceremony at Guwahati) ৷ এই সভাত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰুমণি গগৈৰ নিষিদ্ধ যোদ্ধা:দ্য হিডেন চেপ্টাৰ্ছ নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয়(Book Unveiling of senior journalist Dhirumoni Gogoi) ৷ এই গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট লেখিকা ৰীতা চৌধুৰীয়ে(Book unveiled by Writer Rita Chowdhury) ।

গুৱাহাটীৰ শ্বহীদ ন্যাসত অনুষ্ঠিত হোৱা এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে লেখক অনুৰাগ মহন্তৰ লগতে দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ সম্পাদক উৎপল বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰাণজিৎ শইকীয়া । স্বাধীন অসমৰ দাবীত সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা আলফাৰ প্ৰায় ২০,০০০ নেতা সদস্য শ্বহীদ হ’ল। ইয়াৰে কিছু সংখ্যকৰ কথা আমি জানো যদিও প্ৰায় সংখ্যকৰে জীৱন কাহিনী অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাত নহয়। ৷ এই শ্বহীদসকলে কি পৰিস্থিতিত প্ৰাণ দিছিল বা কি কাৰণত তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখনত ভৰি থৈছিল এনেবোৰ বহু বাস্তৱ ঘটনাৰে সমৃদ্ধ নিষিদ্ধ যোদ্ধা:দ্য হিডেন চেপ্টাৰ্ছ নামৰ এই গ্ৰন্থখন ৷ আলফাৰ হেৰাই যাব খোজা ইতিহাস বুটলি এই গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে লেখকগৰাকীয়ে ।

লগতে অল ক্লিয়াৰ অপাৰেচনৰ সময়ত ভুটানৰ আলফা শিবিৰত কি হৈছিল, সেই বিষয়ে আলফা শিবিৰত থকা এজন আলফা সদস্যই লিখি থৈ গৈছিল । সেই ডায়েৰীখনৰ পৰা সবিশেষ গ্ৰন্থখনত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ উপৰিও আলফাৰ ইতিহাসত ভয়াৱহ আৰক্ষী থানা আক্ৰমণ, আলফাৰ উত্থান পতনৰ বিভিন্ন কাহিনী, শ্বিলঙত আটক হোৱা ৰুবুল দাসক যোৰাবাটত হত্যা আদি বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ সমলেৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰুমণি গগৈয়ে লিখি উলিয়াইছে উক্ত গ্ৰন্থখন ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষত প্ৰকাশিত নিষিদ্ধ যোদ্ধা:দ্য আনটল্ড ষ্টৰীজ ৰ জৰিয়তে পাঠকৰ মাজত যথেষ্ট সমাদৃত তথা পৰিচিত হৈছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক-লেখক ধীৰুমণি গগৈ ।

