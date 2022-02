গুৱাহাটী, 24 ফেব্ৰুৱাৰী : বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বংগবন্ধু কৰ্ণাৰ হিচাপে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ বাংলাদেশৰ বংগ বন্ধু শেখ মজিবুৰ ৰহমান শতবৰ্ষ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman centenary observe at ADTU ) ৷

ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত বাংলাদেশৰ বংগ বন্ধু শেখ মজিবুৰ ৰহমানৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মূৰব্বী মন্ত্ৰী ডাঃ হাচান মেহমুদ (H.E minister Dr Hasan Mahmud of Bangladesh at ADTU) , ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয় আচাৰ্য ডাঃ এন. এন দত্তৰ লগতে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়া । অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয় থকা শেখ মজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ হাচান মেহমুদে ৷

ইয়াৰোপৰি ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনু্ষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয় বংগবন্ধু কৰ্ণাৰ অনুষ্ঠিত কৰা উত্তৰপূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় ।

