গুৱাহাটী, ২২ জুলাই: মহানগৰীৰ সাতগাঁও অঞ্চলত সংঘটিত এক অমানৱীয় ঘটনা ৷ অভিযোগ অনুসৰি বিগত ২০ জুলাইত গুৱাহাটীৰ বাঘৰবৰীৰ এটা অট্টালিকাত দুজন লম্পটে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাই এগৰাকী অন্তঃসত্বা মহিলাক (Sexual Assault of Pregnant Woman) ।

পিছত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতগাঁও থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন অভিযুক্তক আটক কৰিছে (One arrested for sexual assault of pregnant woman) ৷ অৱশ্যে আন এজন অভিযুক্ত বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ।

গৰ্ভৱতী মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা, গুৰিয়ালে পেটত

ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, একেটা অট্টালিকাত ওচৰা-ওচৰিকৈ ভাৰাঘৰত এটা কোঠাত আছিল তেওঁৰ পৰিয়াল । আনহাতে ওচৰৰ আন এটা কোঠাত আছিল অভিযুক্ত লোক দুজন । ঘটনাৰ দিনাখন অৰ্থাৎ ২০ জুলাইৰ সন্ধিয়া ভাগত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ পত্নীয়ে চাদৰ পৰা কাপোৰ আনিবলৈ যাওঁতে যুৱক দুজনে আগচি ধৰি বলপূৰ্বকভাৱে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলায় ৷

তেওঁৰ পত্নীয়ে যুৱক দুজনৰ এই কাৰ্যৰ বাধা প্ৰদান কৰাত যুৱক দুজনে মহিলাগৰাকীক পেটত গোৰ সোধোয় ৷ তেনে অৱস্থাৰ মাজতে পত্নীয়ে কোনোমতে যুৱক দুজনৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় । জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকী ডেৰ মাহৰ অন্তঃসত্বা আছিল ।

ইফালে চাকৰি সূত্ৰে ঘটনাৰ দিনাখন বাহিৰত থকা স্বামী ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি সকলো কথা বিৱৰি কয় । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে শুকুৰবাৰে সাতগাঁও আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

যদিও আনজন অভিযুক্ত বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰজু কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: Father killed his Son: পিতৃৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ