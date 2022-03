গুৱাহাটী , 7 মাৰ্চ : অপাৰেশ্যন গংগাৰ অধীনত যুদ্ধজৰ্জৰ ইউক্ৰেইন (Russia Ukraine War) ত আৱদ্ধ হৈ থকা হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰি স্বদেশলৈ ঘূৰাই আনিছে যদিও এতিয়াও ইউক্ৰেইনৰ ছুমী অঞ্চলত অত্যন্ত বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থকা ভালেসংখ্যক অসম আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ শিক্ষাৰ্থীক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই অপাৰেশ্যন গংগাই ।

ছুমীত আৱদ্ধ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ হাহাকাৰ

অসম চৰকাৰৰ তথ্য মতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰখনত আৱদ্ধ হৈ থকা অসমৰ 168 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে 102 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে (Assamese students from Ukraine have arrived in India) ৷ পিছে চিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল, এতিয়াও প্ৰায় অৰ্দ্ধ শতাধিক অসমৰ শিক্ষাৰ্থী জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ আৱদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইনত । ইয়াৰে অধিকাংশই আৱদ্ধ হৈ আছে ছুমী অঞ্চলত (Assamese students trapped in Ukraine) ।

খাদ্য নাই, পানী নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, তাৰ ওপৰত ভুতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি ইউক্ৰেইনত মাইনাচত চলিছে তাপমাত্ৰা । এনে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত ছুমীৰ বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা অসমৰ শিক্ষাৰ্থী সকলৰ মাজৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ ক্ৰমে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ ৰূপাই চাইডিঙৰ হৃষীকেশ ডেকা আৰু ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাৰ মহিবুৰ ৰহমানে এক ভিডিঅ'বাৰ্তা যোগে ছুমীৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাতৰ আহ্বান জনাইছে (Assamese students appeal for help from Ukraine's Sumy) ।

অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এতিয়াও ছুমীত আৱদ্ধ হৈ থকা অসমৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীসকল ক্ৰমে, গুৱাহাটীৰ নিকিতা শৰ্মা, দেৰগাঁৱৰ নীলম কলিতা, মৰিগাঁৱৰ মানস প্ৰতীম মেধি, গুৱাহাটীৰ শিবাংগিনী ভট্টাচাৰ্য, ধুবুৰীৰ আদিক হুছেইন সৰকাৰ, নগাঁৱৰ কাশ্যপ পিনাকী ৰঞ্জন, কামৰূপৰ আছিফ মাহফুজ ছিদ্দিকী, আকিব মুস্তাক আহমেদ, আখতাৰ আলী, নলবাৰীৰ নেকিবুৰ ৰহমান, গোলাঘাটৰ অৰিন্দম ফুকন, ডুমডুমাৰ হৃষীকেশ ডেকা, বিলাসীপাৰাৰ মহিবুৰ ৰহমান আদি ।

ইপিনে ছুমী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, সম্প্ৰতি বাংকাৰত আৱদ্ধ হৈ থকা ডুমডুমাৰ হৃষীকেশ ডেকাৰ পিতৃ ‌সঞ্জীৱ কুমাৰ ডেকাই সোমবাৰে ই টিভি ভাৰতক কয়, এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে বৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী সকলক উদ্ধাৰ কৰি আনি থকা হৈছে যদিও ছুমীত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে ভালেখিনি ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী । অসমৰেই প্ৰায় পঞ্চাশ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী এতিয়াও তাত অতি বিপদৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে । বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে উদ্ধাৰৰ বাবে আহ্বান জনায়ো এইপৰ্যন্ত কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে ‌সঞ্জীৱ কুমাৰ ডেকাই ।

লগতে আৱদ্ধ শিক্ষাৰ্থীসকলক সীমান্তলৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে । কিন্তু সেয়া অসম্ভৱ । সদায়েই‌ দুতাবাসৰ ফালৰ পৰা বাছ পঠিয়াই তেওঁলোকক সীমান্তলৈ লৈ অনা হ’ব বুলি আশ্বাসহে দি থকা হৈছে । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে মাত্ৰ দুখন বাছ দুতাবাসৰ ফালৰ পৰা অৱশেষত উদ্ধাৰৰ বাবে পঠিওৱা হৈছিল । সেই দুখন বাছত কেৱল ছাত্ৰী সকলকহে প্ৰথমে সীমান্তলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণৰ বাবে বাছ দুখন ওলাই আহিব নোৱাৰিলে । যাৰ ফলত ছুমীত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈয়ে আছে অসমৰ শিক্ষাৰ্থী । সেয়ে এই শিক্ষাৰ্থীসকলক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সঞ্জীৱ কুমাৰ ডেকাই চৰকাৰক কাতৰ অনুৰোধ জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : Assam Cabinet Decision: এতিয়াৰে পৰা অসমত নাথাকিব ‘ৰাজহ নগৰ‘