ধেমাজি, 28 জানুৱাৰী : অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী(Land grabbing allegation against CM family) গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হ’ব(APCC will protest against CM family land scam) ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দিলীপ শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন সোণোৱাল আৰু ৰামান্না বৰুৱাই ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাৱত বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ব্যক্ত কৰে ৷

কংগ্ৰেছ দলে লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত ঘটি থকা দালালৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰেই তেওঁৰ পৰিয়ালত সংঘটিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া(APCC demands probe against CM family land grabbing) আৰম্ভ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকত আৰু অসমৰ দুটামান ডিজিটেল মিডিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সমগ্ৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছিল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ

কিন্তু অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো প্ৰকাশ বা পৰিৱেশন নকৰাত আশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ৷ ভূতপূৰ্ব কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক এনেদৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই বুলি কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়-ববীয়াসকলে ৷

তেওঁলোকে লগতে কয় যে, অসমৰ জনসাধাৰণৰ সন্দেহ দূৰ কৰিবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত আছে নে নাই, প্ৰকাশিত বাতৰিবোৰ সঁচা নে মিছা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিকা হোৱাৰ স্বাৰ্থতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ৷

সংবাদমেলত তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ কামকাজত অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছক শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে বুলিও উল্লেখ কৰে ৷

