গুৱাহাটী, 27 ডিচেম্বৰ : পি এছ অ’ সংস্কৃতি কংগ্ৰেছৰ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য দিয়াৰ পিছত ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দেওবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এয়া কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতি নহয়, মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা হত্যাকাণ্ডৰ(Manabedra Sharma murder case) পিছতহে অসমত কংগ্ৰেছে PSO ল’বলগীয়া হৈছিল বুলি প্ৰতিক্ৰয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত সোমবাৰে প্ৰতিক্ৰয়া প্ৰকাশ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ৷

গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জীৱন যিহেতু কংগ্ৰেছ দলত আৰম্ভ হোৱা, সেয়েহে তেখেতৰ দেহত, তেজত, ডিএনএত কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতি আছে (Ripun Bora takes jibe on Assam CM) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণৰ তৰল মন্তব্য দিব নালাগে । এনেধৰণৰ তৰল মন্তব্য দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক দেশবাসীৰ সন্মুত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ অৱমাননা যাতে নকৰে তাৰ বাবে ৰিপুন বৰাই অনুৰোধ জনায় (Ripun Bara urges Assam CM not to make unsteady comment) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডি এন এত কংগ্ৰেছ সংস্কৃতি আছে !

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি নেতাক পি এছ অ’ অৰ্থাৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী ঘূৰাই দিবলৈ আহ্বান জনায় কৈছিল যে পি এছ অ’ সংস্কৃতি কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতি । আনহাতে, পি এছ অ সংস্কৃতি কংগ্ৰেছৰ সংস্কৃতি বুলি কৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি বুজাব বিচাৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰাৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।

