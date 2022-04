গুৱাহাটী, 16 এপ্ৰিল : আৰু দহ বছৰৰ পিছত অসমত নাথাকিব চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ৷ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীয়ে ল'ব লাগিব বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ (Compulsory retirement of teachers) । শুকুৰবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিহুত অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma) কয় যে, অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভৱিষ্যৎ সম্প্ৰতি অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে । এনেকুৱা পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে অহা দহ বছৰৰ পিছত আৰু অসমত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান নাথাকিব ( All government schools Will be closed after 10 years) ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুৰাগী নাগৰিকক সচকিত কৰি তুলিছে । ডিফুত অনুষ্ঠিত এই সভাখনত একাংশ নৱনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষকসকলৰ ভূমিকাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে, শিক্ষকতাৰ নামত একাংশ শিক্ষকে যি ধৰণে এৰাধৰাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে সেয়াই চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ গৰিমাক আঘাত কৰিছে ।

এনে পৰিস্থিতি ‌যদি অব্যাহত থাকে তেতিয়া হ'লে অহা দহ বছৰৰ পিছত অসমত আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বুলি‌ কোনো বস্তু নাথাকিব । লগতে, সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় যে, চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি অভাৱনীয় হাৰত নিম্নগামী হৈছে ।‌ 2012 চনত ৰাজ্যৰ মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ 84 শতাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়া বৰ্ষসমূহত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ হাৰ 68 শতাংশ লৈ নামিছে ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, যি সকল শিক্ষকে সময়মতে গৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত নহয়গৈ তেওঁলোকক সমাজৰ শত্ৰু হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে মন্তব্য কৰাৰ লগে লগে শিক্ষানুৰাগী নাগৰিকক মনলৈ আহিছে বহু প্ৰশ্ন । সম্প্ৰতি প্ৰশ্ন উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া সকিয়নি নে ভৱিষ্যদ্বানী !

তাৰোপৰি এই কথাও উঠিছে যে বিগত দুটা দশকৰ অধিকাংশ সময় ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মুখেৰে আজি চৰকাৰী শিক্ষাৰ অধোগতিৰ কথা ওলাইছে কিয় ? তাৰ লগতে 2001 চনৰ পিছৰ‌ সময়ছোৱাত সৰ্বশিক্ষা আৰু অন্যান্য বৃহৎ বিনিয়োগ সাপেক্ষ আঁচনিসমুহৰ দ্বাৰা মান সম্পন্ন শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কিবা কাম হ’লনে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৷

শিক্ষকসকলৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে কি বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল এই দীঘলীয়া সময়ত তাৰ একো লেখ-জোখ আজি পাবলৈ নাই । 2019 চনত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ মান উন্নত কৰিবলৈ বিগত দুটা দশকত আন্তঃ গাঁঠনিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান কাম কৰা হৈছে তাৰ তুলনাত শিক্ষা প্ৰদানৰ মান উন্নত কৰিবলৈ কোনো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই । বিশেষকৈ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান আন ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু পিছত ।

তথ্য অনুসৰি, অসমত এতিয়াও প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মাত্ৰ এটা । আনহাতে, ৰাজ্যত কলেজ শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ 6 খন, জিলা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান 27 খন আৰু বেছিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ 7 খন আছে যদিও আন্তঃ গাঁঠনি আৰু প্ৰশিক্ষণৰ মান অতি তলৰ পৰ্যায়ৰ বুলি দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।

শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছূক এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ মতে, বিগত সময়চোৱাত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়টোত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে কোনোধৰণৰ তৎপৰতা লোৱা নহ'ল । তাৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণৰ কামতহে অধিক গুৰুত্ব আৰু ব্যয় কৰা হ'ল ।

এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বশিক্ষা অভিযানলৈ আঙুলিয়াই বিষয়া গৰাকীয়ে কয় যে, ৰাজ্যৰ দুখন জিলা ক্ৰমে কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ক্ৰমে 126 আৰু 297 খন হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰীক আন্তঃগাঁঠনিৰ উপৰি শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে কাম কৰাৰ সুযোগ আছিল ।

কিন্তু সেই দিশত কোনো দিনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নহ'ল । আনহাতে, অসমৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল 4314 খন । ইয়াৰে কম্পিউটাৰ থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 3200 খন আৰু পুথিভঁৰাল থকা বিদ্যালয় হ'ল মাত্ৰ 2698 আৰু চৌহদৰ দেৱাল থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 2462 খন ।

সৰ্বশিক্ষা আৰু সমগ্ৰ শিক্ষাৰ আমোলত বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি বিনিয়োগ হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ৰ আন্তঃগাঁঠনি এই পৰ্যায়ত থাকিল সেয়া ৰহস্যৰ বিষয় । মনকৰিবলগীয়া যে দেশৰ আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো Right of Children of Free and Compulsory Education Act 2009 অনুসৰি ৬ বছৰৰ পৰা ১৪ বছৰৰ মাজৰ শিশুৰ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভুল বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে ।

কিন্তু তাৰ পিছতো শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা মতে, অসমত ড্ৰ’প আউট শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক ইনফৰমেছন ফৰ এডুকেশ্বন প্লাছ ২০২০-২১ অনুসৰি অসমত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ৩.৩ শতাংশ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ৪.৬ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী য়ে আধাতে শিক্ষা সামৰিছে ।

অৰ্থাৎ এই তথ্য ই আঙুলিয়াই দিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ দুৰৱস্থাৰ কথা। সম্ভৱতঃ এনে তথ্য ৰ আধাৰতে কালি হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী য়ে তেওঁৰ ভাষ্যৰ দ্বাৰা একপ্ৰকাৰ আত্মসমৰ্পন কৰিছে ।

