গুৱাহাটী,26 মাৰ্চ : অসম চৰকাৰে সৰ্বমুঠ 26,441 টা খালী পদ পূৰণৰ বিজ্ঞাপন (Assam Government’s Largest Appointment) প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে সচেতন মহলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত শনিবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজন কৰা এক যুটীয়া সংবাদ মেলত (All Assam Law Students Union organize press conference) দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম আৰু সদৌ অসম আইন ছাত্ৰ সন্থা (All Assam Law Students Union) ৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ক্ৰমে ধৰ্মকান্ত গগৈ আৰু সঞ্জীৱ বৰাই চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ।

দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈয়ে চৰকাৰক অসমৰ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতক লৈ ধেমালী নকৰিবলৈ সকিয়াই দি প-পত্ৰ পূৰণৰ মাছুল বিনামূলীয়া কৰাৰ লগতে বিজ্ঞাপনটো সংশোধন কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’বলগা তাৰিখ আৰু ফলাফল ঘোষণা হ’বলগীয়া তাৰিখ স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

প-পত্ৰ পূৰণৰ মাছুল বিনামুলীয়া কৰাৰ দাবী

লগতে তেওঁ কয় যে, বিগত সময়টো এনেধৰণৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰা আৰু নিযুক্তি প্ৰদান নকৰাৰ নজিৰ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন তামোল নোখোৱাকে নিযুক্তি দিম বুলি কোৱা কথাষাৰৰ উক্তি দি গগৈয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ বিপৰীতে গৈ এই নিযুক্তি কমিটিখনে প্ৰতিজন আবেদনকাৰীৰ পৰা এপোনকৈ তামোল খাবলৈ গৈ আছে ।

মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰা, ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়া, ছাত্ৰক বাইক দিয়া, অৰুনোদয়কে আদি কৰি বিভিন্ন বিনামূলীয়া আঁচনিৰে চমক দিয়া চৰকাৰ খনে নিৱনুৱা সকলৰ নিযুক্তিৰ আবেদন কিয় বিনামূলীয়া কৰিব নোৱাৰে বুলি কৰিলে প্ৰশ্ন ।

আনহাতে বিজ্ঞাপনত গ্ৰেড 4, 6 নং দফাত উল্লেখ থকা "The Commission reserves the right to cancel amend the entire part of the process of recruitment at any time, without assigning any reason thereof. However, communication to the effect shall be made, in public domain related website regarding the same" উক্ত চৰ্তটো উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয় যে নিযুক্তি কমিটিখনে কমিটিৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উক্তিৰে পৰিচালিত হৈছে । এয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ’ব নোৱাৰে ।

সেয়েহে এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প-পত্ৰ পূৰণৰ মাছুল বিনামূলীয়া কৰা ,বিজ্ঞাপনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দিন-বাৰ তাৰিখ স্পষ্টকৈ সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ দিন বিজ্ঞাপনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিবলৈ দাবী জনায় । উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে প্ৰকাশ পোৱা চৰকাৰে 26,441 টা খালী পদ পূৰণৰ বিজ্ঞাপনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰে ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা 13,141 টা আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে পদৰ সংখ্যা 13,300 টা । আবেদনৰ মাচুল, সাধাৰণ শ্ৰেণী, OBC, MOBCৰ বাবে সৰ্বোচ্চ 350 টকা । ST, SCৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সৰ্বোচ্চ 250 টকা হ'ব । 11 এপ্ৰিল 2022 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া । আনহাতে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 30 মে’ ।

