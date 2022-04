গুৱাহাটী, ১১ এপ্ৰিল : শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈলৈ আন এক আইনী সকাহ । গুৱাহাটী পানবজাৰ থানাত ১৫৯/২০১৪ নম্বৰত ৰুজু হোৱা এক পুৰণি গোচৰত গগৈক দোষমুক্ত ঘোষণা ন্যায়ালয়ৰ (Akhil Gogoi become free from old case) । উল্লেখ্য যে, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীক বাধা প্ৰদানৰ (Obstructing on duty police official) গুৰুতৰ অভিযোগত তদানীন্তন ডিএছপি পণজিৎ দুৱৰাই তেতিয়াৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ ।

তাপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে ২০১৪ চনৰ সেই ঘটনাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ১৪৩/১৮৮/৩৫৩/৪২৭ ধাৰা আৰোপ কৰা হয় গগৈৰ বিৰুদ্ধে । কিন্তু এই পৰ্যন্ত আদালতত এই অভিযোগ সত্য প্ৰমান কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰী পক্ষই । কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতে সকলো সাক্ষৰ শুনানিৰ অন্তত সোমবাৰে গোচৰটো পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে গগৈক ৷

