গুৱাহাটী, ৮ ডিচেম্বৰ: শেহতীয়াভাৱে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত সেনাবাহিনীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলিবৰ্ষণ কৰি 15 জনকৈ নিৰীহ লোকক হত্যা কৰা(Ambush on civilians in Nagaland)ৰ পিছত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ অসমতো নাগালেণ্ডত সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা সংঘটিত নৰসংহাৰৰ ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ সৰ্বত্ৰে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন নামৰ ক’লা আইনখন বাতিলৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে ৷ বুধবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে(Asom Jatiyatabadi Yuba Chatra Parishad) ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মূখত মুখত ক’লা কাপোৰ বান্ধি 2 ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আফস্পা বাতিল(Demand for repeal of AFSPA)ৰ দাবী জনাই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি(Memorandum to President of India)লৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷

ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে কয় যে, যোৱা 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ওটিং বস্তিৰ সংঘটিত সেনাবাহিনীৰ হত্যালীলা প্ৰথম ঘটনা নহয় ৷ বিগত প্ৰায় দুই দশকৰো অধিক সময়ৰ পৰা উত্তৰ-পূৱত বিশেষকৈ অসম, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰত সেনা বাহিনীৰ দ্বাৰা উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত এনে বহু হত্যালীলা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷ কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে, কোনো এটা ঘটনাত ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে কেতিয়াও ন্যায় লাভ কৰা নাই ৷ বিগত সময়ত সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা এনে সকলো ঘটনাত ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় নোপোৱাৰ একমাত্ৰ অন্তৰায় হ’ল সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন নামৰ ক’লা আইনখন ৷

অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাদ্বয়ে লগতে কয় যে, সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন(Armed Forces Special Powers Act 1958) চমুকৈ AFSPA খনৰ বাবে সামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা সংঘটিত হত্যাৰ ঘটনাত ন্যায় ব্যৱস্থাই ঢুকি নাপায় আৰু এই ক’লা আইনখন থকালৈকে পুনৰ নাগালেণ্ডৰ ওটিং বস্তিসদৃশ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব ৷ সেয়েহে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে মানৱ অধিকাৰ চূড়ান্তভাৱে উলংঘন কৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলৰ দাবী জনাইছে ৷ পৰিষদৰ নেতাদ্বয়ে লগতে কয় যে, সম্প্ৰতি উত্তৰ-পূৱত উগ্ৰপন্থী সমস্যা(Terrorist problem in North East) যথেষ্ট স্তিমিত হৈছে ৷ অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৱৰ বহু উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইতিমধ্যে মূলসূঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু বহু সংগঠন যুদ্ধ বিৰতিত আছে ৷ তেনেস্থলত উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন নামৰ ক’লা আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিশ্চিতভাৱে নাই ৷ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদ সকলো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ বিৰোধী ৷ সেয়েহে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উত্তৰ-পূৱত বৰ্তমানেও অস্তিত্ব থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

