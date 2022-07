গুৱাহাটী, 1 জুলাই: শুকুৰবাৰে কেঁচা চাহপাতৰ ওপৰত জি এচ টি আৰোপৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ (Asom Jatiyatabadi Yuva Chatra Parishad) সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে ( AJYCP general secretary Palash Sangmai reacts to Sets 5% GST in Row Tea) ৷ চাহপাতৰ ওপৰত 5% জি এচ টি আৰোপৰ (India Sets 5% GST for Tea) বিৰোধিতা কৰি তেওঁ কয়, উজনিৰ ডেৰ লাখতকৈ অধিক পৰিয়াল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত ।

কেঁচা চাহপাতৰ ওপৰত 5 শতাংশ GST আৰোপৰ বিৰোধিতা AJYCPৰ

বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক চাহপাতৰ উচিত দাম দিয়াৰ বিপৰীতে খেতিয়কে সাৰ আৰু কীটনাশক পাচগুণ দামত কিনিব লগা হৈছে ৷ পানীৰ দৰত চাহ বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ লাভ হোৱাৰ স্বাৰ্থত চাহ খেতিয়কে নূন্যতম দাম পোৱা নাই বুলিও সদৰি কৰে সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ে ৷

লগতে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হোৱা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক নতুনকৈ ৫ শতাংশ জি এচ টি য়ে মাধমাৰ শোধাব বুলিও উল্লেখ কৰে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ৷ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনায় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, কেঁচা চাহপাতৰ 5 শতাংশ জি এচ টি আৰোপ কৰাত ক্ষুদ্ৰ চাহপাত উৎপাদন কৰি থকা ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ মাজত নতুন সংকট সৃষ্টি হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: হোজাইত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উদযাপন