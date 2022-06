গুৱাহাটী,৩ জুন: ক'ভিডকালীন সময়চোৱাত হোৱা চীনৰ পি পি ই কিট কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবীত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ ৷ শুকুৰবাৰে চানমাৰি ফ্লাইঅভাৰৰ তলত পি পি ই কিট পৰিধান কৰি অসম জাতীয় পৰিষদে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (AJP protest against PPE kit scam) ।

"কৰ'ণা মহামাৰীৰ সময়ত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ কেইগৰাকীমান ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ীয়ে সন্দেহজনক উপায়েৰে কোটি কোটি টকা আহৰণ কৰি ধনী হৈছিল" বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসম জাতীয় পৰিষদ (Assam Jatiya Parishad) চমুকৈ এজেপিয়ে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ জনমত গঠন কৰি তীব্ৰ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰো প্ৰদান কৰে জাতীয় পৰিষদে । লগতে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । উল্লেখ্য যে, ক’ভিডৰ সময়ত বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগানৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি, এন এইচ এমৰ পৰা তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত পোৱা তথ্যৰ আধাৰত, দুটা ডিজিটেল সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ‘দ্য ৱায়াৰ’ আৰু ‘দ্য ক্ৰছকাৰেন্ট’য়ে শেহতীয়াভাৱে এলানি তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে ।

ইয়াৰ পিছতে ৰাজনৈতিক মহলত এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে (PPE kit scam in Assam) । ইফালে বৃহস্পতিবাৰে দলৰ গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত পি পি ই কীট কেলেংকাৰীক (PPE kit scam in Assam) লৈ সৰৱ হৈ পৰিছিল এজেপিৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (Lurin Jyoti Gogoi reacts on PPE kit scam) ।

