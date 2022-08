গুৱাহাটী,১০ আগষ্ট: ৰাজ্যজুৰি প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি বৰ্ত্তমান উন্নত হৈছে যদিও আজিও বানৰ সেই প্ৰভাৱৰ পৰ‍া মুক্ত হোৱা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক (Flood in Assam) । এতিয়াও বানৰ লগতে খহনীয়াই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰা পাছৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰে যুঁজ দি আছে প্ৰভাৱিত লোকসকলে । সম্প্ৰতি বানৰ পাছত খহনীয়াই সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি ৰাজ্যৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ।

উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে বিভিন্ন স্থানত কালৰূপ লোৱা খহনীয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও অব্যাহত আছে (Erosion in Assam) । ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা মাটি । ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া লোকসকল । বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, মৰিগাঁও আৰু নলবাৰীত এতিয়াও খহনীয়াই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি বান-খহনীয়াই ৰাজ্যৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে যদিও জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে পৰিচিত ৰাজ্যৰ এই সমস্যাটো আজিলৈকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰখনে । ক’বলৈ গ'লে অসমৰ বাবে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে বান আৰু খহনীয়া । ইফালে লাহে লাহে খহনীয়াৰ বাবেই সলনি হ'বলৈ ধৰিছে অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰও (Changes in geographical map of Assam due to erosion) ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত প্ৰতিবছৰে প্ৰায় ৮০০০ হেক্টৰ স্থলভূমি খহনীয়াত জাহ যায় । এনেদৰে প্ৰতি বছৰে খহনীয়া চলি থকাৰ বাবেই বিগত ৭২ বছৰত অসমৰ প্ৰায় ৪.২৭ লাখ হেক্টৰ ভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । খহনীয়াত নিঃশেষ হৈছে ২৫০০খনকৈ গাঁও (2500 villages in Assam devastated by erosion) ।

আনহাতে বছৰি হোৱা বানৰ বাবেও প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যখনৰ কোটি কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তিৰ লোকচান হৈ আহিছে, কিন্তু ইমানৰ পাছতো আজিলৈকে অসমৰ এই ভয়াৱহ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নহ'ল । মন কৰিব লগীয়া কথা যে, প্ৰতি বছৰেই ৰাজ্যত খহনীয়াৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । বিগত ২০ বছৰত (২০০০-২০২০) ৰাজ্যখনত খহনীয়াত জাহ গৈছে মুঠ ৩,৯১,০৮৪ বিঘা মাটি ।

এই সময়ছোৱাত খহনীয়াত সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে বৰপেটা, দৰং আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ । বৰপেটাৰ ৮০,৩৭৯ বিঘা, দৰং জিলাৰ ৫৩,৪০১ বিঘা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৪৮,৯৪৩ বিঘা মাটি জাহ গৈছে। আনহাতে বিগত 20 বছৰত খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হৈছে ৬৫,৭৯৯টা পৰিয়াল ৷

শেহতীয়া তথ্য মতে ধেমাজি, যোৰহাট, নলবাৰী, নগাঁৱৰ ৪০-৫০ শতাংশ অঞ্চল, লখিমপুৰৰ ৫০-৬০ শতাংশ অঞ্চল, বৰপেটাৰ ৬০-৭০ শতাংশ অঞ্চল, দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ ৭০-৮০ শতাংশ অঞ্চলেই বানপ্ৰৱণ । গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ২৫টা স্পর্শকাতৰ আৰু অতি বেছি খহনীয়া হোৱা অঞ্চল চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে খহনীয়া সমস্যাটোক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমাধান নকৰাত এতিয়া নৈপৰীয়া বহু অঞ্চলৰ ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী পাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

