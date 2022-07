গুৱাহাটী, 11 জুলাই : ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিডৰ পিছতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগুৰ আতংক (Japanese encephalitis and Dengue menace in Assam) । চৰকাৰী তথ্য মতে, ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিডতকৈ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । দৈনিক দ্ৰুত হাৰত বাঢ়িছে জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু মৃতকৰ সংখ্যা । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যজুৰি প্ৰলয়ংকৰী বানৰ পাছত আৰম্ভ হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, ডেংগু আৰু ক’ভিড ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ(Japanese Encephalitis Outbreak In Flood-Hit Assam) ।

অসম স্বাস্থ্য মিছনৰ তথ্য মতে, সোমবাৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত 12 জন লোক নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে । আকৌ সোমবাৰে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত নতুনকৈ দুজনৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰে এজন বৰপেটা জিলাৰ আৰু আনজন যোৰহাটৰ । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে 10 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে কেইবাজনো ডেংগু ৰোগীও(Japanese Encephalitis claims 10 lives in Assam) । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰাজ্যৰ নগাঁও, যোৰহাট, কামৰূপ, লখিমপুৰ, নগাঁও, বৰপেটা আৰু ধেমাজি জিলাত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে(Scare of Japanese encephalitis and dengue in assam) ।

আনহাতে, ৰাজ্যত ক’ভিড ৰোগৰ সংক্রমণো দ্রুতগতিত বাঢ়িব লাগিছে । দৈনিক ক’ভিড পজিটিভিটীৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে 10 শতাংশতকৈ অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমে প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা এপ্ৰিলৰ পৰা 11 জুলাই পর্যন্ত অসমত 98 জন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগী ধৰা পৰিছে । ইপিনে 11 জুলাই পর্যন্ত 70 জনৰ দেহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছসদৃশ ৰোগ ধৰা পৰিছে । ইয়াৰে 20 জনৰ মৃত্যু হৈছে ।

অর্থাৎ বিগত এপ্ৰিলৰ পৰা আজি পর্যন্ত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছসদৃশ ৰোগত মুঠ 30 জনৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে, এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত বহু সংখ্যক ডেংগু ৰোগী ধৰা পৰিছে যদিও চৰকাৰে তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই । ইপিনে, ৰাজ্যত দৈনিক ক‘ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । ৰাজ্যত সম্পন্ন কৰা 2,637 ক’ভিড পৰীক্ষাৰ ভিতৰত দৈনিক গড়ে 100 জনৰ অধিক ক’ভিড পজিটিভ ধৰা পৰে । পজিটিভিটীৰ হাৰ 10.34 শতাংশৰ অধিক ।

