প্ৰগতি ময়দানত ৰাজ্যসমূহৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীসকলৰ সন্মিলনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ অংশ গ্ৰহণ (5G mobile service)। প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ ৰাজ্যৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহন্তই অসমত তথ্য-প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ ক্ষিপ্ৰ-ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণেৰে জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।

উত্তৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident in UP) ৷ পথ দুৰ্ঘটনাত ২৫ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত আন এজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় (Pilgrims dead after tractor trolley falls into pond) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰ চহৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ ঘাটামপুৰ অঞ্চলত শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৷

তুৰা মহিলা আৰক্ষী থানাত বিজেপি নেতা বাৰ্ণাৰ্ড এন মাৰাকৰ বিৰুদ্ধে অনৈতিক সৰবৰাহ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৫৬ ৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । শনিবাৰে তেওঁক চৰ্তসাপেক্ষে জামিন প্ৰদান কৰিছে মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে(Meghalaya High Court)৷

এটা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে একাংশ নিবনুৱাই ৷ এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে খোৱা-কামোৰা লাগিছে হিমাচল প্ৰদেশত (Unemployment in Himachal)৷

পৰিয়ালৰ তেজৰ চেকুৰা লগা ইতিহাস সলনি কৰিলে এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী মহিলাই ৷ বালেশ্বৰ কোড়াৰ বোৱাৰীয়েক ৰঞ্জু দেৱীয়ে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পুনৰ গাওঁখনলৈ শিক্ষাৰ পোহৰ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে (Baleshwar Koda Daughter In Law Ranju In Jamui) ৷

সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন (Upcoming lok sabha election 2024)। ৰূপহীহাটত গৌৰৱ গগৈ । পকী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ (Foundation stone laying at Rupohihat) । ৰূপহীহাটত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ন বিজেপিক তুলা ধূনা গৌৰৱ গগৈৰ (MP Gaurav Gogoi criticized Assam Govt) ।

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ফাঁচীবজাৰ পাৰঘাটত অঘটন সংঘটিত হয় ৷ চলন্ত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাঁপ দিয়ে এগৰাকী যুৱতীয়ে (Girl jumped from a moving ferry ) ৷

Bigg Boss 16: বিতৰ্কিত ঘৰ বিগবছত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কোন কোন সাজু হৈছে জানো আহকচোন-

বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দ্বিতীয়খন T20 খেল (India and South Africa T20 match)। খেলক লৈ কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই । দৰ্শকসকলে কি কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগিব ? ষ্টেডিয়ামলৈ কি কি নিব পাৰিব ? সকলো সামৰি অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সংবাদমেল ।

‘‘মৰমেৰে সজোৱা এটি দিন’’ - শোণিতপুৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস উদযাপন (World senior citizen day 2022 celebrated in Tezpur) । জিলাখনৰ ১০০ বছৰৰ উৰ্দ্ধৰ ১২ গৰাকী ভোটাৰক সম্বৰ্ধনা ।