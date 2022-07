অমৰনাথত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা (Amarnath Cloud Burst) ৷ এতিয়ালৈ 15 গৰাকী লোক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক লোক সন্ধাহীন (Many people died and missing)৷

ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পৱিত্ৰ ঈদ-উল-আজহা বা বকৰি ঈদৰ দিনা গৰু আৰু উট আদি জন্তুৰ কুৰবানি নিষিদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্কৰ (Controversy on Kurbani)।‌‌ চৰ্চিত হৈছে যে, অতি কৌশলেৰে অসম চৰকাৰে এনে এক পৰিবেশ ৰচনাৰ বাবে আগৰে পৰাই পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি আহিছে ।‌

ধুবুৰীত ঈদ উদযাপন সন্দৰ্ভত ঈদগাহ, মছজিদ সমিতিৰে জিলা প্ৰশাসনৰ বৈঠক (District administration meets mosque committee on Eid celebrations in Dhubri)। শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে ঈদ উদযাপনৰ পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰখাৰ আহ্বান ধুবুৰীৰ উপায়ুক্তৰ । প্ৰচলিত আইন, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে কৰিব লাগিব কুৰ্বানি (Eid al-Adha)।

শুকুৰবাৰে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ কামকাজৰ বুজ ল’বলৈ গৈ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Minister Keshab Mahanta visited Dhubri Medical College) এই ঈদৰ প্ৰাক <ক্ষণত কুৰ্বানিক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত এয়া সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি বুলি উল্লেখ কৰে ৷ কুৰ্বানিক লৈ ক’তো বিতৰ্ক হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি চৰকাৰী আইন মতেই কুৰ্বানি হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

জনতা ভৱনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 'প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি' আৰু 'ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল মিছন-তৈল খেজুৰ' আঁচনি সন্দৰ্ভত বিস্তৃত পৰ্যালোচনা মন্ত্রী অতুল বৰাৰ (Review meeting of Atul Bora at Janata Bhawan)। নাৰ্ছাৰী, বাগিছা আৰু তেল সংসাধন মিল স্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ । পাম খেতিয়ে অসমৰ জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি বিশেষজ্ঞই কৰা সতর্কবাণীক অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাই কেন্দ্ৰই । সহযোগ কৰিছে অসম চৰকাৰে ।

গুৱাহাটীত 'African Swine Fever Management Planning' শীৰ্ষক কৰ্মশালা । মাৰাত্মক ৰোগবিধৰ প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনকে ধৰি সুৰক্ষাজনিত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণেৰে কৃষকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ কৰ্মশালাখনিত উপস্থিত থকা বিশেষজ্ঞসকলৰ প্ৰতি আহ্বান মন্ত্রী অতুল বৰাৰ ।

মহানগৰীত অ'লা উবাৰৰ চালকসকলৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তই (Kamrup metro DC issued new regulation for Ola Uber Vehicle) ৷ এতিয়াৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট ষ্টপেজৰ বাহিৰে অন্য স্থানত ৰখাব নোৱাৰিব অ'লা উবাৰৰ বাহন ৷

অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত শ্বহীদ সূৰ্য্য বৰাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান(Martyr Surya Bara tribute ceremony)। আধুনিকতা, বিশ্বায়ন আৰু বজাৰ অৰ্থনীতিৰ ধামখুমিয়াৰ মাজতো একোটা ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ আত্ম পৰিচয়ৰে জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰথম আৰু প্ৰধান সমল হৈছে জাতিটোৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি ৷

Tripura CM was sworn as MLA: বিধায়ক হিচাবে শপত গ্ৰহণ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাৰ

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই শুকুৰবাৰে ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে (Dr Manik Saha took oath as MLA)। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰতন চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি বিধানসভাৰ লবীত মাণিক সাহাক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ।

মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলি হিচাবে চিহ্নিত হৈছে শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰ তথা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো (Silchar-Saurashtra East-West Corridor has become a doorstep of death)। বিগত এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছে 5 গৰাকীকৈ লোক ৷ এই সন্দৰ্ভত ডিমাছা ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে (DSU) শুকুৰবাৰে ডিমা হাছাওৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷