BREAKING NEWS: জম্মু-কাশ্মীৰত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা জম্মু-কাশ্মীৰত দুটাকৈ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এটা বাৰামুলাৰ পাট্টন অঞ্চলৰ য়েদিপোৰাত আৰু আনটো শ্বপিয়ান জিলাৰ চিত্ৰাগাম অঞ্চলত (Encounter starts at Yedipora) ৷

নগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে গৰুভৰ্তি বাহন

নগাঁৱত গৰুভৰ্তি বাহন জব্দ ৷ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা 9 টা গৰু জব্দ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Cattle sized in Nagaon)৷

লংকাত আৰক্ষীৰ সুৰা বিৰোধী অভিযান

হোজাইৰ লংকাত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অভিযানত জব্দ বহু পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা (Illegal liquor seized in Hojai)৷

চান্দা অপসংস্কৃতি সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীৰ

দুৰ্গা পূজাত চান্দা সংগ্ৰহৰ পৰা বিৰত থকাৰ বাবে অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(CM Himanta Biswa Sarma) । সামাজিক মাধ্যমত দিলে পোষ্ট । পূজাৰ চান্দাৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰি ব্যৱসায়ীক হাৰাশাস্তি কৰাটো সমাজ হিতকৰ কাৰ্য নহয় । সকলোৰে সহযোগিতাৰে এই অপসংস্কৃতিৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে মুক্তি লাভৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

নতুন দিল্লীত চিন্তন বৈঠকত সোণোৱাল

বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত বন্দৰ,জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়(Ministry of Ports Shipping and Waterways)ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় চিন্তন বৈঠক । নীল অৰ্থনীতিৰ বিকাশ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগীৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰি ভাৰতীয় সামুদ্ৰিক দৃষ্টিভংগী ২০৩০(Indian Maritime Outlook 2030) আৰু ভিজন ডকুমেণ্ট ২০৪৭(Vision Document 2047)ৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত'ৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওতপ্ৰোত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুবাদ দিৱসৰ আৰম্ভণি আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুবাদ দিৱস প্ৰতি বছৰে ৩০ ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয়। ২০১৭ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৩০ ছেপ্টেম্বৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুবাদ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰি এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে ।

Navaratri 2022 Day 5: দেৱী স্কন্দমাতাক কোনবিধ ভোগেৰে কিদৰে পূজা-অৰ্চনা কৰিব লাগে জানো আহক

স্কন্দমাতা হৈছে দেৱী পাৰ্বতীৰ পঞ্চম ৰূপ । তেওঁৰ নামটো 'স্কন্দ'ৰ পৰা আহিছে । যুদ্ধদেৱতা কাৰ্তিকৰ ই এক বিকল্প নাম, আৰু মাতা শব্দৰ অৰ্থ মাতৃ। নৱদুৰ্গাৰ এগৰাকী হিচাপে নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনা স্কন্দমাতাৰ পূজা কৰা হয় । দেৱীৰ অৱস্থান বিশুদ্ধ চক্ৰ ।

গোসাইগাৱঁত গুলীচালনা: দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচানলাত আহত এজন

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁৱৰ হাৰাফুটাত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত আহত হৈছে এজন লোক (One injured at Gossaigaon firing incident)৷

প্ৰতিবাদ কৰা জলমিত্ৰসকলক কামৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ’ব বুলি ধমক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ

‘‘প্ৰতিবাদ কৰা জলমিত্ৰসকলক কামৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ’ব ৷ এতিয়াৰ পৰা জলমিত্ৰসকলে কাম কৰি জল জীৱন মিছন সফল কৰিব লাগিব । তাৰ বিনিময়ত 6500 টকা দিয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ’’ । মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ধমক (Jayanta Malla Baruah threats Jal Mitra) ৷

ৰাজস্থানত আছে ১০০ বছৰ বা ততোধিক বয়সৰ প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ভোটাৰ

ৰাজস্থানত 100 বছৰ বা ততোধিক বয়সৰ প্ৰায় 15 হাজাৰ ভোটাৰ আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ঝুনঝুনুত এই বয়সৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক 1688 জন (Most voters of 100 years in Jhunjhunu) ।