মৰিগাঁৱত দুই জেহাদী আটক (Jihadi arrested in Morigaon) ৷ দেওবাৰে নিশা DSP মৌচুমী দাসৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে জেহাদী দুটাক ৷

কলিয়াবৰত দেওবাৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দলৰ এখন দলীয় কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় (Workshop of Congress at Kaliabor) ৷ কৰ্মশালাত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত থাকে ৷

অগ্ৰিম জামিন লাভ কৰিলে মৃদুপৱন নেওগে (Fraudster Mridupaban Neog)৷ প্ৰায় ১০ মাহ ধৰি পলাতক হৈ আছিল মৃদুপৱন নেওগ ৷

শ্বিলঙত কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা চাৰি কয়দীক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে স্থানীয় লোকে (Mob lynching case in Shillong)৷

যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত স্থাপন হ'ব দুটা দুগ্ধ উৎপাদন প্ৰকল্প ৷ কেবিনেটত দুখনকৈ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ অনুমোদন । সাধাৰণ গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে কেবিনেটত (Assam cabinet meeting) গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত । ৰাজ্যৰ ৩৪ খন পলিটেকনিক আৰু ৪৩ খন আই টি আইৰ আন্তঃগাঁঠনি নিৰ্মাণৰ বাবে ৩৬৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন ।

পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৪৫ মিনিটজোৰা সোধাপোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হ’ল 4 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ৷ ভিক্টৰ দাসৰ টুইটৰ সন্দৰ্ভত তুলিকা কাকতি, কন্দৰ্প ডেকা, ৰাহুল কলিতা আৰু মনিকা ভৰালীক সোধ-পোছৰ বাবে মাতিছিল আৰক্ষীয়ে (Four students were released after 45 minutes of questioning)৷

‘‘তৰুণ গগৈৰ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা আৰু পেৰাছুটেৰে লেণ্ডিং কৰা অপৰিপক্ক গৌৰৱ গগৈৰ কুমন্ত্ৰনাৰ বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহিল’’ । এঅ মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই(APCC President Bhupen Bora) কৰা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক 'ভূতৰ মুখত ৰাম নাম' আখ্যা দিয়ে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই । ভিক্টৰ দাসে দিব পৰা নাই এটাও প্ৰমাণ । দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এনে বহু মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Pijush Hazarika)৷

হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ বাবে আজি ভিক্টৰ দাস আক্ৰোশৰ বলি হৈছে ৷ হিটলাৰ, তালিবানৰ দৰে হিমন্ত‌ই সীমা চেৰাই গৈছে ৷ তৃতীয়-চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে ইংৰাজী মাধ্যম জাপি দিয়া কাৰ্য্য গৰিহণাযোগ্য ৷ গোলাঘাটত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুন বৰাই (Ripun Bora slams Himanta Biswa sarma) ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হ’ব হাওৰাঘাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সদস্য অজিৎ দে’ (Ajit Dey will be KACC Vice president) ৷

ৰাজ্য়ত পুনৰ সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনা (Attack on journalist in Assam)। বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱাৰ সময়তেই গুৱাহাটীত সাংবাদিক বনজিৎ ঠাকুৰীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ । এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত গুৱাহাটী মহানগৰীত সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতিবাদ । ক'লা বেজ পৰিধান কৰি পূব গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সন্মুখত সংবাদিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।