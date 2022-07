অসমৰ মাটিৰ লগত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে থকা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও উপ-গোটে নিজৰ সংস্কৃতিক পৰিচয় অক্ষুন্ন ৰখাৰ বাবে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল । অসম চৰকাৰে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ স্বীকৃতি দি এই উপ-গোটসমূহক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ সংজ্ঞা সমাহিত কৰিছে (Indigenous status to Assamese speaking Muslims) । অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পাঁচটা উপ-গোটক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু উপস্থিত হয় গুৱাহাটীত ৷ গুৱাহাটীতে বাহৰ পাতি উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷

বানৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে এদল শিল্পীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৷ অসমৰ বানৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ (Dr. Bhupen Hazarika) সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা এদল শিল্পীয়ে তেজপুৰ চহৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক বান থিয়েটাৰৰ প্ৰাংগনত গীতৰ সুৰৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে ।

বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা জুন মাহৰ ৩০ তাৰিখলৈকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 40 জন সেনাৰ জোৱান আৰু বিষয়া শ্বহীদ হ’ব লগীয়া হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত (Army jawans martyred in North east)। সেনাৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ অৰুণাচল আৰু মণিপুৰত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত শ্বহীদ হৈছে সৰহ সংখ্যক সেনা (40 Indian Army personnel were killed in five months in natural disasters) ৷

"ৰায়পুৰ-ইন্দোৰ ইণ্ডিগো বিমানৰ (A320Neo aircraft) কেবিন ক্ৰুৱে ৫ জুলাই, মঙলবাৰে বিমানখন অৱতৰণৰ সময়ত ইয়াৰ কেবিনৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই অহা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।" বিমান নিয়ন্ত্ৰকে এনেদৰে উল্লেখ কৰে ৷

ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো বৰ্তি থকাৰ বাবে দুখনকৈ স্ক্ৰিন থকা দুটা চলচ্চিত্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান । চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ ৰূপায়ণে ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ বিকাশত সহায় কৰিব ।

একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰিবলৈ সাজু প্ৰায় ১৮ লাখ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি ৷ নাৰেংগী বোন্দাস্থিত ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালৰ পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি ৷ ৰাজ্যৰ সাতখন জিলালৈ প্ৰেৰণ এই পাঠ্যপুথি(Assam State textbook production and publication corporation) ৷

চলি থকা পেৰিছ ফেশ্বন সপ্তাহত এটাৰ পিছত আনটো ষ্টাইলিছ ড্ৰেছট নিজকে উপস্থাপন কৰিছে নতাশা পুনাৱালাই ৷ চাওক ফটো-

অৱশেষত কীৰ্তিকমল বৰাক দোষমুক্ত কৰি চি আই ডিয়ে দাখিল কৰিলে প্ৰতিবেদন (CID report on Kirtikamal Bora encounter)। চি আই ডি ৰ প্ৰতিবেদনত মুখথেকেছা খালে নগাঁৱৰ তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই । কীৰ্তিকমলক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ আনন্দ মিশ্ৰই চেষ্টা চলালেও চি আই ডি ৰ প্ৰতিবেদনত দোষমুক্ত কীৰ্তিকমল বৰা । সোঁ ভৰিত গুলীবিদ্ধ হোৱা কীৰ্তিকমলৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত কীৰ্তিকমলৰ পৰিয়াল । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ কীৰ্তিকমল বৰাৰ পিতৃৰ ।

অম্বুবাচী মেলা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে এক পৰ্য‍ালোচনা সভা ৷ উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা(Minister Jayanta Malla Baruah) ৷ অম্বুবাচী মেলাত ৰৈ যোৱা খুঁটি-নাটি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় উক্ত সভাত । খিলঞ্জীয়া মুছলমান সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷