Raids against PFI: অসমত গ্ৰেপ্তাৰ দহগৰাকী PFI নেতা

দেশজুৰি PFI ৰ বিৰুদ্ধে অভিযান NIA আৰু ED ৰ ৷ NIA ৰ প্ৰায় 200 গৰাকী বিষয়াই দেশজুৰি চলাইছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান (NIA raids against PFI in India) ৷ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শতাধিক PFIৰ নেতা-সদস্যক (PFI leaders arrested by NIA) ৷

মাজুলীত সোপাধৰা নে আন কিবা !

ৰাজ্যত এতিয়া সোপাধৰাৰ আতংক । তাৰ মাজতে মাজুলীত নিৰুদ্দেশ এজন কিশোৰ (Majuli boy missing)। নিৰুদ্দেশ কিশোৰৰ সন্ধানত আৰক্ষী আৰু ৰাইজ । প্ৰায় ৩ ঘণ্টাৰ পাছত কিশোৰজনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল । ক'ত আছিল কিশোৰজন ?

শিক্ষাক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগে: উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে

বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম পৰ্যটন নিগম আৰু প্ৰজন্ন প্ৰভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকমন্থন উৎসৱটি উদ্বোধন কৰে (VP Jagdeep Dhankhar inaugurates Lokmanthan 2022) । অনুষ্ঠানত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি বৰ্ণময় সভ্যতা আৰু ধৰ্মীয় ইতিহাসৰ বিষয়ে চমু আলোকপাত কৰে ।

DU PG PHD Admission: দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা

নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে স্নাতকোত্তৰ আৰু পিএইচডি কাৰ্যসূচীত নামভৰ্তিৰ বাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ২০২২ ৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিছে (DU PG PHD entrance exam 2022)। প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ১৭ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ চলিব । স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত মুঠ আসনৰ ৫০ শতাংশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব ।

ডিমা হাছাওত সোপাধৰাৰ সন্দেহত দুজনক গণপ্ৰহাৰ

ৰাজ্যত বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে অন্য এক আতংকই (Fear of kidnapping in Assam)। সেয়া হৈছে সোপাধৰাৰ আতংক (kidnapping tense situation in Assam)। ফলত অচিনাকি ব্যক্তি দেখিলেই ৰাইজে সোপাধৰাৰ সন্দেহত শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ লৈছে ।

এই পৃথিৱীত মানুহতকৈ পৰুৱাৰ সংখ্যা অধিক: অধ্যয়ন

এই পৃথিৱীত মানুহতকৈ বেছি পৰুৱাৰ সংখ্যা । পৰুৱাৰ সঠিক সংখ্যা অনুমান কৰাটো অসম্ভৱ । কিন্তু হংকঙৰ একাংশ গৱেষকে বিশ্বত পৰুৱাৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ এই দুঃসাহসিক অভিযানত নামি পৰিছে ।

এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত বটদ্ৰৱা থান !

বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ ৫ সদস্যক বহিষ্কাৰ (batadrava than committee members expelled)। বিত্তীয় কেলংকাৰী আৰু সত্ৰাধিকাৰক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ বহিষ্কৃত সদস্যৰ বিৰুদ্ধে । ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ।

কৰিমগঞ্জ চহৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত দিন দুপৰতে চোৰৰ চাফাই

কৰিমগঞ্জ চহৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত চুৰিকান্ড ৷ কেইবাগৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বেগৰ পৰা নগদ ধন আৰু নানা ধৰণৰ নথি-পত্ৰ লৈ উধাও হয় চোৰ । চুৰিকান্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনত থকা চিচি টিভি (CCTV camera) কেমেৰাত ।

পুখুৰীত উদ্ধাৰ ৯ বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ

যোৰহাটক ৰহস্যজনকভাৱে পুখুৰীত ৯ বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Jorhat 9 year old girl died)। দিনৰ ভাগৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল দৃষ্টি শিখা দত্ত নামৰ কণমানি কিশোৰীগৰাকী । সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

ধাবাত খুৱাবলৈ আনি ধৰ্ষণ যুৱতীক

অসৎ কাৰ্যৰ যেন কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছে পথৰ কাষত গঢ়ি উঠা একাংশ ধাবা ৷ বঙাইগাঁৱৰ সৃষ্টি ধাবাত ধৰ্ষণৰ বলি হ’ল যুৱতী (Girl raped in Bongaigaon) ৷ চিনাকী যুৱকে খুৱাবলৈ আনি ভয়-ভাবুকিৰে ধৰ্ষণ কৰে যুৱতীগৰাকীক ৷